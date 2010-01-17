Tarık Aziz felç geçirdi

T24 - Irak'ta Saddam Hüseyin döneminin dışişleri bakanlarından Tarık Aziz'in felç geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği bildirildi.





Tarık Aziz'in oğlu Ziad Aziz, Associated Press'e yaptığı açıklamada, 73 yaşındaki babasının, tutulduğu cezaevindeki hücrede felç geçirdiği ve Bağdat'a yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Balad'daki bir hastaneye kaldırıldığı bilgisinin verildiğini söyledi.



Kendilerine, babasının konuşma yetisini kaybettiğinin belirtildiğini ifade eden Ziad Aziz, daha fazla bilgi için Kızılhaç'a başvuracaklarını kaydetti.



Ziad Aziz, babasının 2003 yılında da felç geçirdiğini ve sağlığının bu tarihten sonra daha da kötüye gittiğini belirterek, babasını serbest bırakmayı reddeden Irak hükümetini eleştirdi. Hristiyan olan Aziz ailesinin, konuya müdahil olması için Vatikan'a başvurduğu belirtiliyor.



Saddam Hüseyin rejiminin uluslararası alandaki tanınmış simalarından olan eski Irak Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tarık Aziz, ABD'nin Irak'ı işgal etmesinin ardından yargılanmış, Irak'ın kuzeyinden Kürtlerin sürülmesi ve 1992'de 42 tüccarın öldürülmesi davalarından hapis cezalarına çarptırılmıştı.

