-TARIK AZİZ AÇLIK GREVİNDE BAĞDAT (A.A) - 29.10.2010 - Irak yüksek mahkemesinin önceki gün hakkında asılarak idam edilmesi kararı aldığı, Saddam Hüseyin rejiminin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tarık Aziz'in açlık grevinde olduğu bildirildi. Amman'da yaşayan Tarık Aziz'in oğlu Ziyad Aziz, AFP'ye yaptığı açıklamada, ''Babam ve 25 tutuklu dünden beri açlık grevinde'' dedi. Ziyad Aziz, babası ve diğer tutukluluların greve, yakınlarının ziyaret edemeyeceklerini anlamalarından sonra başladıklarını söyledi. ''Babam, Amman'dan gönderdiğimiz ilaç, dergi ve kitapları ona verecek dostlarımızla görüşemedi'' diyen Ziyad Aziz, her ayın son cuması ziyarete izin verildiğini belirterek, babasının ilaçları alabilmek için kasım sonunu beklemesi gerekeceğini ve bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Aziz'in, Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin de üyesi bulunduğu Şii Dava Partisi mensuplarının yakalanarak idam edilmesine katılmaktan suçlu bulunarak idam cezasına çarptırılmasına karar verilmişti. Saddam rejiminin en tanınan simalarından biri olan olan ve Hristiyan olan 74 yaşındaki Aziz, daha önce de ''1992'de haksız kazanç elde ettikleri'' gerekçesiyle 42 işadamının idam edilmesinde oynadığı rol nedeniyle 15 yıl, Irak'ın kuzeyindeki Kürtlerin yaşadıkları yerlerden sürülmesiyle ilgili bir davadan da 7 yıl hapis cezalarına çarptırılmıştı. Aziz'in cezasının ne zaman infaz edileceği henüz bilinmiyor.