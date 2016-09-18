"Tarık Akan'ı anma töreni için Cemal Reşit Rey ve Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ne başvurmuştuk ama..."

Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tarık Akan için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. 598 koltuk kapasiteli salona binlerce kişi girmek isteyince izdiham oluştu. Törenin açılış konuşmasını yapan tiyatrocu Orhan Aydın "Biz bu uğurlamayı elbette sizleri daha büyük bir salonda yapmak, sizleri daha rahat ağırlamak isterdik. Cemal Reşit Rey'e başvurduk, tadilat var dediler. Lütfi Kırdar'a başvurduk vermediler. Yuhalamayın, yuhalanacak başka şeyler var. Bu salonun adı Muhsin Ertuğrul'dur ve Tarık Akan'a yakışır" dedi.

Salona giremeyen binlerce kişilik kalabalık, bekleyişini tören boyunca sürdürdü. Törene 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Saat 14.00'te başlaması planlanan tören yaşanan izdiham nedeniyle 5 dakika gecikmeli başladı. Salona girmek isteyen bir kadın, yaşanan izdihamda baygınlık geçirdi. Vatandaşlar baygınlık geçiren kadına müdahale etti.

Törende açılış konuşmasını yapan Tiyatrocu Orhan Aydın, şunları söyledi:

Değerli dostlar, Tarık Akan sevenler, siyah beyaz karelerden renkli filmlere yol alıp eşitlik, bağımsızlık, aşk için bir araya gelenler hepinize merhaba. Biz bu uğurlamayı elbette sizleri daha büyük bir salonda ağırlamak isterdik. Cemal Reşit Rey'e başvurduk, tadilat var dediler. Lütfi Kırdar'a başvurduk vermediler. Yuhalamayın, yuhalanacak başka şeyler var. Bu salonun adı Muhsin Ertuğrul'dur ve Tarık Akan'a yakışır.

Tarık Akan, 'Sürü' diye bir film yapar ve hayatın renklerini ışıklar eşliğinde değiştirir. Ve her şeye inat, savaş severlere inat, barışı aşkı kardeşliği "kardeşlik, aşk ve sevgi" diyerek Tarık'la beraber hayatı yeniden savunacağız.