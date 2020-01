Tarık Akan: Recep'in adı da Kenan Evren gibi bir gün hiçbir yerde olmayacak

Ünlü oyuncusu Tarık Akan, Manavgat'taki Nazım Hikmet Parkı açılışında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a "Recep" diye hitap ederek "Ülkede, aydınlık ve çağdaşlığın ne demek olduğunu bir tek sosyal demokratlar, sosyalistler, komünistler ve bir de CHP'nin anladığını" savundu. Akan, "Eskiden Kenan Evren'in adı her yerde vardı. Şimdi hiçbir yerde yok. Ama şimdi baktığım zaman Recep'in adı her yerde. O da bir gün olmayacak hiçbir yerde" dedi.

Akan, Antalya'nın Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde CHP'li belediyenin yaptırdığı Nazım Hikmet Parkı'nın açılışına katıldı. Akan, park açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın adının kullanılmasını eleştirdi. Tarık Akan, "Eskiden Kenan Evren'in adı her yerde vardı. Şimdi hiçbir yerde yok. Ama şimdi baktığım zaman Recep'in adı her yerde. O da bir gün olmayacak hiç bir yerde." dedi.

Nazım Hikmet Vakfı Başkanı Rutkay Aziz de "Manavgat'ta güneşli havada Nazım Hikmet Parkı'nın açılışını yapıyoruz. İnanın gün gelecek bu güneş ülkemi de aydınlatacak." diye konuştu.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yaptığı konuşmada Nazım Hikmet'in özgürlük ve vatan sevdalısı olduğunu söyledi. Nazım Hikmet'in kendi devrinde anlaşılamadığını belirten Sözen, yazdığı yazılar ve şiirler sebebiyle ömrünün 12 yılını cezaevinde geçirdiğini kaydetti. Sözen, Nazım Hikmet, Mehmet Akif Ersoy, Ziya Gökalp ve Necip Fazıl Kısakürek'ün bu ülkenin önemli değeri olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşma sonunda Nazım Hikmet heykelinin açılışı yapıldı.

AK Parti, Tarık Akan'ın Başbakan'a 'Recep' diye hitabını kınadı AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ercan Mekteplioğlu, sinema sanatçısı Tarık Akan'ın Nazım Hikmet Parkı açılışında, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 'Recep' diye hitap etmesini kınadı.

Ercan Mekteplioğlu, yaptığı açıklamada, CHP'nin siyaset yapmada seviyeyi her geçen gün düşürdüğünü kaydetti. Geçtiğimiz günlerde Manavgat'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in pazarda bir sebze satıcısının sıkıntısını dinlerken söylediği' "Ankara'daki domuzların sorumluluğu bana, Antalya'dakileri ise Başkanımız Akaydın halledecek." sözüyle siyaset yapmada seviyeyi düşürdüğünü belirten Mekteplioğlu, aynı zihniyeti Tarık Akan'ın sürdürmeye çalışmasını anlamakta zorlandıklarını kaydetti.

Mekteplioğlu, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in kırdığı pottan sonra şimdi de Nazım Hikmet Parkı açılışına davet edilen ve milletimiz tarafından son yıllarda iyi tanınan eski sinema sanatçısı Tarık Akın'ın yaptığı konuşmadaki sözler ülke gerçeğiyle bağdaşmamaktadır. Halkımız partimizi seviyor ve 3 dönemdir tek başına iktidara taşıyor. Halkla kucaklaşmayanlar AK Parti'nin 3 defa tek başına iktidara gelmesini içine bir türlü sindiremiyor. Kendilerini ülkemizin mutlak sahibi zannetmeye devam eden ve milletimizin oy kullanan her iki seçmeninden birisinin oyunu alan Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini kullanırken alaycı bir üslup sergileyen sanatçının tutumu sadece açılışa katılan çok az sayıdaki katılımcıyı mutlu edecektir. Manavgat halkının vergileri ile oluşturulan bir tesisin açılışını siyasi şova dönüştürerek ve AK Parti iktidarını ve liderimizi seviyesizce eleştirmenin takdirini ilçemizde yaşayan insanlarımız iyi değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.