Tarık Akan NTV'ye kızgın

NTV'den sansür iddialarına yanıt

35 dakika sonra reklam girdi

Tarık Akan, önceki gece NTV’de Okan Bayülgen’in programında, geçen perşembe konuk olduğu “Haydi Gel Bizimle Ol”da Türk Silahlı Kuvvetleri’ni övdüğü sözlerin programın tekrar bölümünde çıkarıldığını söyledi. Konuyla ilgili Hürriyet gazetesi yazarı Tufan Türenç’in yazdığı “NTV’den Tarık Akan’a sansür” başlıklı yazının tamamen doğru olduğunu söyleyen Akan, “Müjde Ar’ın programında söylediğim her şeyin arkasındayım. Hatta kitabın içi başkadır, arkası başkadır” dedi. Akan şöyle konuştu:“O zaman Türkiye’de cami ve kışla çatışması gibi iki olgu vardı. Ben bir kitap yazacağım, bu kitap 1980 askeri darbesini eleştiren bir kitap olacak. Dolayısıyla ben cami tarafında olacağım. İster istemez onlar beni kullanacaklar düşüncesiyle yayınlamadım. Onun için kitabı 28 Şubat kararlarından sonra, başka bir dönem başladıktan sonra yayınlamaya karar verdim. O kadar sert bakarım olaya. Hâlâ o düşüncemin arkasındayım ama pazar günü kalktım, programı seyretmek istedim, açtım gayet güzel seyrediyorum. Birden bire pat kesildi.”NTV Genel Müdürü Cem Aydın’ın sözlerini de eleştiren Akan, “Diyor ki ‘Arkasında haber olduğu için kesmek mecburiyetinde kaldık.’ Hayır, bir daha izlesin. Kesildikten tam 35 dakika sonra reklam giriyor. Ben bunu kabul edemem. Tufan Türenç’i ben hayatımda hiç görmedim, tanımam, yazılarını okurum ama o eleştirisinde yerden göğe kadar haklı.”