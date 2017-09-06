Tarihte kayda geçen en güçlü Atlas Okyanusu fırtınası Irma Kasırgası: ABD'ye doğru ilerliyor

Irma Kasırgası , Karayipler ve ABD'nin Florida Eyaleti'ne doğru ilerliyor. Hızı saatte 300 kilometreye ulaşan kasırganın büyüklüğü neredeyse Fransa kadar.

En tehlikeli kasırga türü olan Kategori 5'e yükseltilen Irma'nın yerel saatle bu akşam Porto Riko adasına ulaşması bekleniyor.

Kasırganın güzergâhında bulunan Karayip adaları Barbuda ve Antigua'da elektrik santralleri kapatıldı ve halka sığınaklardan çıkmama uyarıları yapıldı.

Eğer Irma hız kesmeden ilerlemeye devam ederse Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Küba'yı vurduktan sonra ABD'nin Florida Eyaleti'ne doğru ilerleyebilir.

Hızı saatte 300 kilometreye ulaşan kasırganın büyüklüğü neredeyse Fransa kadar.

Irma nasıl bu kadar güçlendi?

Okyanus suyunun ısınması, Irma gibi kasırgaların yakıtı oluyor. Su ne kadar sıcaksa oluşan kasırganın şiddeti de o kadar büyüyor.

Irma Kasırgası da şu anda normalden bir derece yüksek suların üzerinde seyrediyor. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Meteoroloji uzmanı Jeff Masters, Irma'nın şiddetini artıran ve sıcaklığı 26 dereceyi bulan okyanus sularının bu sıcaklığı 80 metre derinliğe kadar muhafaza ettiğini anlatıyor.

Irma Kasırgası'nın çapı ise 600 kilometreyi buluyor. Kasırganın büyüklüğü neredeyse İstanbul'dan Kayseri'ye kadar uzanıyor.

Nasıl bir yıkıma yol açabilir?

Irma Kasırgası'nın merkezi, Porto Riko'ya 80 km uzaktan geçecek. Kasırga'nın karaya temas etmesiyle birlikte bazı bölgelerde bırakacağı yağmurun 45 cm'ye ulaşabileceği ifade ediliyor.

ABD merkezli Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamada, Irma'nın getireceği yağmur nedeniyle bazı bölgelerde sel felaketleri veya toprak kaymaları yaşanabileceği ifade edildi.

Leewards Adaları açıklarında ise dalga boyutlarının 11 metreyi aşabileceği uyarıları yapılıyor.

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello, düzenlediği basın toplantısında "Karşı karşıya olduğumuz tehlike önceki kasırgalara benzemiyor. Kentsel altyapının önemli bir kısmı bu kadar güçlü bir kasırgaya dayanamayacak" dedi.

Porto Riko'nun elektrik dağıtım şirketi ise Irma nedeniyle birçok bölgenin bir haftadan uzun süre elektriksiz kalabileceği uyarısını yapıyor.

Hangi önlemler alınıyor?

Karayipler'de yerel yönetimler kadar halk da kendi tedbirlerini almaya uğraşıyor. İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesi, Antigua Adası'nda yaşayan Carol Joseph'in "Kategori 5 bolmuş. Dehşet içindeyim" sözlerini aktarıyor. Joseph, son bir kez süpermarkete giderek konserve gıda stoku yaptığını ve yeni piller aldığını söylüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye bağlı Virgin Adaları ile Porto Riko'nun yanı sıra Florida Eyaleti'nde acil durum ilân etti.

Porto Riko Valisi Rossello, halkın da yetkililere alınan önlemler konusunda yardımcı olmasını isteyerek "Gelecek birkaç saat içerisinde alacağımız kararlar ölüm kalım kararları olacak" ifadesini kullandı.

Faransa'nın Guadalup Adası'nda okullar ve kamu binaları kapatıldı

Fransa'ya bağlı Guadalup Adası'nda okullar ve kamu binaları kapatıldı. Hastanelerde ilaç, gıda ve içme suyu stoku yapılıyor ve sahil şeridinde yaşayanlar tahliye edilerek, adanın iç bölgelerindeki daha güvenli yerlere taşınıyor.

Gelecek haftanın başında Florida Eyaleti'ne ulaşması beklenen Irma Kasırgası'na karşı alınan tedbirler arasında 7 bin sahil güvenlik personelinin teyakkuza geçirilmesi de var.

Sahil güvenlik ekipleri Cuma gününden itibaren sahil şeridi boyunca görev yapmaya başlayacaklar.