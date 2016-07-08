Tarihin yaşarken yazıldığını hatırlatan yeni bir kaynak; Barışa 100 adım

Gazeteci, yazar İshak Karakaş'ın Kürt meselesine dair barışçıl çözüm önerilerinde bulunduğu "Barışa 100 adım" adlı kitabı, Nabız Yayıncılık yayınları arasında çıktı. Karakaş'ın, 2010-2016 yılları arasında yaşanan gelişmeleri kaleme aldığı kitap, okuyuculara tarihin yaşarken yazıldığını bir kez daha hatırlatıyor.

Karakaş'ın, savaşın yıkıcı etkilerini özel ve genel anlamda irdelediği kitabın ön sözleri iki gazeteci, Nurcan Baysal ve Şeyhmus Diken tarafından yazıldı. Nurcan Baysal kitapla ilgili olarak, "Bu kitabın içinde öfkeli, kırgın, umudunu halkların ortak mücadelesine bağlamış bir Şehitlik çocuğu dolaşıyor! Kaybettiklerini geri isteyen, onu duymanızı isteyen, yaşadıklarını kabul etmenizi isteyen, ve evet artık barış isteyen bir çocuk!" derken, Şeyhmus Diken de "Ağırlıklı olarak dönemsel siyaseti barış, çözüm süreci, kimlik, şahsiyetler, coğrafya üzerinden okumaların, gündelik hayata değen yüzü var İshak'ın metinlerinde" ifadesini kullanıyor.

Kitabın geliri, sokağa çıkma yasakları ve çatışmaların yaşandığı iller için başlatılan 'Kardeş aile' kampanyasına bağışlanacak

Nabız Yayıncılık'ın, İshak Karakaş'ın kitabı için hazırladığı tanıtım yazısı ise şöyle:

"Barışa 100 Adım Türkiye'nin en yakıcı sorunu olan Kürt meselesindeki en kritik dönemi, 2010 ile 2016 arasını adım adım katediyor. Gazeteci, yazar, televizyoncu İshak Karakaş'ın savaşın yıkıcı etkilerini özel ile genelin alanında irdeleyen ve barışçıl çözüm önerilerinde bulunan yazılarında onu bazen heyecanı dinmeyen bir halk çocuğu, bazen akılcı bir analist, bazen müşfik bir baba, bazen de olayların birinci dereceden tanığı olarak göreceksiniz. Barışa 100 Adım, tarihin yaşarken yazıldığını bir kez daha hatırlatıyor.

Kâh hüzünlenerek, kâh heyecanlanarak, kâh çaresiz hissederek, kâh bir umuda sarılarak ama elinizden bırakamadan okuyacaksınız"



İshak Karakaş kimdir?



İshak Karakaş, 26 Ağustos 1960’ta doğdu. Siyaset üzerine kaleme aldığı yazıları Günlük, Özgür Gündem ve Evrensel gazetelerinde yayımlandı. Haftalık Halkın Nabzı gazetesi genel yayın yönetmenliğini, Med Nuçe televizyonunda haftalık tartışma programı Nabız ve röportaj programı Halkın Nabzı'nın yapımcı ve sunuculuğunu sürdürüyor.

Türkiye Barış Vakfı kurucu üyesidir.