-Tarihin sıfır noktasında belgesel çekecek ŞANLIURFA (A.A) - 13.10.2011 - Oyuncu Yılmaz Erdoğan, Göbeklitepe kazı alanında bulunan tarihin en eski tapınağı ve şehriyle ilgili bir belgesel çalışması yapacaklarını söyledi. Mardin'de çekimleri gerçekleştirilen İranlı yönetmen Bahman Ghobadi'nin ''Eşekler ile Yüzmek'' isimli kısa metrajlı filmin başrol oyuncusu Erdoğan, Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın davetlisi olarak kente geldi. Şanlıurfa ziyareti sırasında Göbeklitepe'yi görme imkanı bulduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: ''Göbeklitepe'yi bilmeyenler için söyleyeyim, dünya tarihi yeniden yazılıyor. Şanlıurfa'da yeni kazılarla Edene'nin 'cennet bahçeleri' bulundu. Şu anda ne dediğimi tam anlamayanlar ileride daha iyi anlayacaklar. İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor, o yüzden çok önemli bir şey. Göbeklitepe'de bulunan tarihin en eski tapınağı ve şehriyle ilgili bir belgesel çalışması yapacağız.''