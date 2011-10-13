T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tarihin sıfır noktasında belgesel çekecek ŞANLIURFA (A.A)

13 Ekim 2011 17:16

-Tarihin sıfır noktasında belgesel çekecek ŞANLIURFA (A.A) - 13.10.2011 - Oyuncu Yılmaz Erdoğan, Göbeklitepe kazı alanında bulunan tarihin en eski tapınağı ve şehriyle ilgili bir belgesel çalışması yapacaklarını söyledi. Mardin'de çekimleri gerçekleştirilen İranlı yönetmen Bahman Ghobadi'nin ''Eşekler ile Yüzmek'' isimli kısa metrajlı filmin başrol oyuncusu Erdoğan, Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın davetlisi olarak kente geldi. Şanlıurfa ziyareti sırasında Göbeklitepe'yi görme imkanı bulduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: ''Göbeklitepe'yi bilmeyenler için söyleyeyim, dünya tarihi yeniden yazılıyor. Şanlıurfa'da yeni kazılarla Edene'nin 'cennet bahçeleri' bulundu. Şu anda ne dediğimi tam anlamayanlar ileride daha iyi anlayacaklar. İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor, o yüzden çok önemli bir şey. Göbeklitepe'de bulunan tarihin en eski tapınağı ve şehriyle ilgili bir belgesel çalışması yapacağız.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24