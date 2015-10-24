Tarihin en şiddetli kasırgalarından olan Patricia hız kesti

Tarihin en şiddetli kasırgalarından biri olan Patricia, Meksika'ya ulaştı ancak korkulan olmadı. Okyanus üzerinde rüzgar hızı saatte 325 kilometreyi bulan kasırga karada yavaşlayınca, yıkıcı etkisi de tahminlerin altında kaldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Miami'deki ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından kategorisi 5'ten 2'ye düşürülen Patricia'nın yarattığı endişe nedeniyle Meksika'nın Pasifik Okyanusu kıyılarındaki bazı bölgelerinde olağanüstü hâl ilan edilmişti. En üst seviye kabul edilen 5'inci kategorideki Patricia’nın, Batı yarıkürede kayıtlara geçen en şiddetli kasırga olduğu belirtilmişti.

Vatandaşlardan sığınaklarda kalması istendi

Kasırgayla ilgili basın toplantısı düzenleyen Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto, Patricia'nın şu ana kadar beklenenden daha az hasara yol açtığını açıkladı. Ancak Nieto, bazı bölgelerdeki ağaçların sökülmesine ve toprak kaymasına yol açan kasırga nedeniyle vatandaşlardan sığınaklarda kalmalarını istedi ve tehlikenin sürdüğünü belirtti.

Nieto, Pasifik kıyılarının yanı sıra Meksika'nın orta ve kuzeydoğu bölgelerinde yoğun yağış beklentisinin devam ettiğini söyledi.

BM uyarmıştı

BM Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada, Patricia'nın gücü bakımdan kıyaslandığında, Filipinler'de iki yıl önce 7 bin 300'den fazla kişinin ölümüne ya da kaybolmasına, bir milyondan fazla evin hasar görmesine neden olan Haiyan Tayfunu'na benzediği belirtilmişti.