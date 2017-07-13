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Yaşam

Tarihin en büyük uçak faciası son anda önlendi!

San Francisco Havalimanı’nda 5 uçağın çarpışması son anda önlendi

13 Temmuz 2017 23:07

San Francisco Havalimanı’nda tarihin en büyük faciası kıl payı atlatıldı. Hava trafik kontrol memurları, 5 uçağın çarpışmasını önleyebildi.

Sputnik'in ABD medyasından aktardığı haberine göre, olay 7 Temmuz Cuma günü yaşandı. Toronto — San Francisco uçuşunu icra eden AC759 sefer sayılı Air Canada uçağı az kalsın, pist yerine, kalkış için sıraya girmiş olan dört uçağın bulunduğu taksi yoluna iniş yapıyordu.

ABD Federal Havacılık Dairesi'nden (FAA) yapılan açıklamada, "Pilot yanlışlıkla, iniş pistine paralel olan C taksi yoluna inişe geçti" dendi.

Durumun farkına varan hava trafik kontrol memurlarının pilotu ikaz etmesinin ardından, Airbus A320 tipi uçak inişi pas geçerek, muhtemel bir felaketi önlemiş oldu. "Go-around" yapan uçak daha sonra emniyetli bir biçimde inişini gerçekleştirdi.

 

Ses kayıtları yayınlandı

Sosyal medyaya yansıyan bir ses kaydında, Air Canada pilotuyla hava trafik kontrol memurları arasındaki konuşmalar yer alıyor.

Ses kaydında pilotun, "Pistte ışıklar görüyorum; iniş iznimizi teyit eder misiniz?" dediği; buna karşılık olarak hava kontrol memurunun "2-8 sağ piste inişiniz teyit edilmiştir" cevabını verdiği duyuluyor. Hemen ardından devreye giren bir başka uçağın pilotu (veya hava trafik kontrol memuru) ise "Bu adam ne yapıyor? Taksi yolu istikametinde!" şeklinde konuşuyor. Bu anda Air Canada pilotuna, inişi pas geçmesi talimatı veriliyor. Yerde bekleyen uçaklardan bir tanesinin pilotu ise, "Air Canada uçağı üzerimizden geçti!" diyerek bu konuşmalara katılıyor.

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