Tarihin en büyük transferi nasıl gerçekleşmedi?

Kaka'dan Manchester City'ye olumsuz yanıt

KAKA’NIN ZOR SAATLERİ

Futbol tarihinin en büyük transfer pazarlığında taraftar aktif rol oynadı. AC Milan’ın Brezilyalı yıldızı Kaka’nın İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’e transferi gerçekleşmedi. İtalyan ekibi, Manchester City’nin Kaka için önerdiği 120 milyon Euro’luk teklifi reddetti.Dün akşam evinin önünde kendisine tezahürat yapan Milan taraftarlarına penceresinden takımın formasını gösterip göğsüne üç kez basan Kaka, menajeri olan babasını ikna etti ve ilk defa ona hayır diyerek kararını tek başına verdi.Kaka’yı ilk isteyen Şeyh Mansur’un Manchester’ı değildi, daha önce Real Madrid ve Chelsea kulüpleri de futbolcuyu istemiş, her seferinde de Kaka’nın babası Milan Başkanı Berlusconi’nin kapısını çalıp oğlu için zam istemişti. Ancak bu kez Milan yönetimi en baştan tavrını koydu. Kaka kalırsa aldığı paradan tek kuruş fazlası verilmeyecekti. Kaka için küresel ekonomik krizde 130 milyon Euro nakit paraya hayır demek kolay olmadı. Kaka’nın evinin önüne akın eden taraftarlar Milanoluları bütün gece uyutmadı. Dünyanın her yerindeki Milan taraftarlarından kulübe mesaj yağdı.Kaka 2013’e kadar 9.3 milyon Euro ile yetinecek ama bu kararı onu çoktan İtalya’da bir efsane haline getirdi. Berlusconi ise işadamı olarak 130 milyon dolara güle güle dedi ama politikacı olarak gelecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Milan taraftarlarının oylarını belki de garantiledi.Dün Sabah Sarm el Seikh’deki Gazze zirvesinden dönen Berlusconi soluğu Milano’da aldı ve Gallilani ile iki saat görüştü. Aynı saatlerde Kaka’nın Brezilya’da bulunan babası oğlunun Milano’daki evine gitti. Kapının önünde “Gitme gitme” diye tezahürat yapan taraftarların arasından sıyrılıp Kaka ile görüştü.Müthiş pazarlık trafiği akşam saatlerinde de hız kesmedi ve Galliani Berlusconi’den sonra Kaka’nın babası ile ve arkasından Manchester City Baskanı Gary Cook ile görüştü.Akşam sekizde evinin penceresinden taraftarları selamlayan Kaka Milan formasını üç kez göğsüne götürünce taraftarlar sevınçten çılgına döndü ve bütün geceyi soğuğa rağmen futbolcunun evinin önünde geçirmeye yemin etti.Ancak geceyarısına dogru gelen haber taraftarları yıktı. Haber ajansları ve Gazzetta Dello Sport, Corriere gibi gazetelerin internet sayfalarına Kaka’nın 130 milyon Euro’ya Manchescter City’nin olduğu flaş haberi yansıdı. Ancak haberin basına yansımasından birkaç dakika sonra Berlusconi bir televızyon programına bağlanıp “Kaka Milan’da kalıyor” diye açıklama yapıp taraftarı sevince boğdu. “Kaka için para her şey demek değil” diyen Berlusconi Kaka ile kararı ortaklaşa aldıklarını ve kucaklaştıklarını söyledi.