Tarihin en büyük sahtekârlığına şaşırtan ceza

ABD'de 50 milyar dolarlık yolsuzluk yapmakla suçlanan ve 20 yıl hapis cezası alması beklenen Wall Street'in yatırım danışmanı Bernard Madoff'a `ev hapsi' cezası verildi.ABD federal savcılığı, yalnızca zenginleri değil, süper zenginleri bile dolandıran eski Nasdaq Borsası Başkanı Madoff'un cezasını New York'un ünlü Park Avenü'sünde bulunan 7 milyon dolarlık konutunda, `elektronik gözetim' altında 'ev hapsi' cezası çekeceğini açıkladı.Wall Street'in en büyük yatırımcılardan olan Bernard Madoff, şirketleri üzerinden 50 milyar dolarlık yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle FBI tarafından tutuklanmış, 70 yaşındaki Madoff, tutuklandıktan sonra 10 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı. Madoff’un 20 yıl hapis ve 5 milyon dolar para cezasına çarptırılması beklenirken, kendisine verilen `ev hapsi' cezası ABD kamuoyunda şaşkınlık yarattı.Müşterilerinin 50 milyar dolarını buharlaştırarak tarihin en büyük sahtekarlığına imza atan Bernard Madoff’u iki oğlunun ihbar ettiği ortaya çıktı. FBI’ın tutukladığı Madoff, golf kulüplerinde çok sayıda zengin Amerikalı’nın ve Nomura, UBS gibi dev kuruluşların milyarlarca dolarını saadet zinciri benzeri bir yapılanma içinde batırdı.Tarihin en büyük bireysel sahtekârlık olayı olarak nitelendirilen Madoff davasının, Bernard Madoff’un oğullarının yaptığı ihbar sonrasında ortaya çıktığı açıklandı.Madoff’un oğulları Mark ve Andrew, geçtiğimiz Çarşamba günü artık yolun sonuna geldiğini anlayan ve kendilerine kurduğu saadet zinciri benzeri organizasyonu itiraf eden babalarını ihbar ederek bu büyük sahtekarlığı ortaya çıkardı. Mark ve Andrew Madoff’un avukatları her iki ismin de şirkette yönetici konumda olmasına rağmen varlık yönetimi biriminden habersiz olduklarını belirtti.Nasdaq eski başkanı olan Madoff’un yarattığı saadet zincirinden en büyük zararı gören şirketlerin, Madoff’a 7.3 milyar dolar yatıran Fairfield Sentry Ltd. ve 2.8 milyar dolar yatıran Kingate Global Fund Ltd. olduğu belirtiliyor.Aralık ayının ilk haftasında Madoff’un üst yöneticisine yaptığı bir açıklamaya göre müşterilerin 7 milyar doları çekmek istemesi şirketi büyük bir likidite krizi içine soktu. Zincirin yıkıldığını gören Madoff, çalışanlarının ifadesine göre “büyük bir stres içine girdi”. Madoff daha sonra oğullarına ve üst yöneticilerine kurduğu saadet zinciri benzeri yapıyı anlatarak iflas ettiğini ve müşterilerinin 50 milyar dolarının yok olduğunu açıkladı.Yine ifadelere göre Madoff, elinde 200-300 milyon doları kaldığını ve bu parayı çalışanları, ailesi ve arkadaşları arasında paylaştırmayı planladığını söyledi. Madoff, çevresindekilere “Bunun masum bir açıklaması yok. Hepsi büyük bir hataydı, iflas etmiş durumdayım. Dev bir saadet zinciri bu, artık daha fazla yürümüyor” dedi.Hukuk eğitimi gören Madoff, yatırım şirketini 1960 yılında 5 bin dolar sermayeyle kurmuştu. Wall Street’in demirbaşlarından biri olarak gösterilen, elektronik işlemleri ilk kullanan yatırım uzmanlarından biri olan Madoff, 1990’da Nasdaq başkanlığı yaptı. FBI tarafından önceki gün tutuklanan ve 20 yıl hapsi istenen Bernard Madoff mahkemeye çıktı ve Manhattan’daki dairesini ipotek ettirerek 10 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.Madoff’un yatırım şirketiyle aynı binada kurduğu ve yıllarca gizlice yürüttüğü saadet zincirinin işleyişine dair ayrıntılar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Buna göre Madoff golf turnuvalarında, yardım derneklerinin yemeklerinde ve üst düzey organizasyonlarda tanıştığı insanları bu zincire dâhil ediyordu. Çok özel bir A grubu yatırımcı listesi vardı. Her zaman yüksek getiri vaadediyor ve bunu da gerçekleştiriyordu. Böylece çok popüler oldu. Elit klüplerde çalışan gayri resmi çalışanları sürekli yeni isimler topluyor, “sadece çağrı yoluyla katılınabilen” bir sistemle düzenli olarak zengin yeni müşteriler buluyordu. Bir yatırımcı ifadesinde bu sistemi şu sözlerle anlattı: “Golf yaparken ya da üst düzey bir kulüpte yemekte mutlaka Madoff’un ne kadar kazandırdığını duyardınız. Herkes bu sisteme dahil olmak istiyordu.” Başka bir yatırımcı ise Madoff ile ilgili şu bilgileri verdi: “Gösterişten uzaktı. ’Ben piyasa yapıcıyım, kimsenin parayı yönettiğimi bilmesini istemiyorum, bu hizmeti sadece seçilmiş özel kişilere veririm’ derdi. Herkesten para almazdı.”Madoff’un gizli saadet zincirine yüksek getiri beklentisiyle para yatıranlar birer birer ortaya çıkmaya başladı…Eski Nasdaq Başkanı Madoff'a para kaptıranlar arasında ünlü yönetmen Spielberg de bulunuyor. Eski Nasdaq Borsası Başkanı Madoff'un uyguladığı `Ponzi Oyunu'nun (bir nevi borcu borçla ödeme) kurbanları arasında emlak zengini Mortimer Zuckerman, 1986 Nobel Barış Ödülü sahibi Elie Wiesel'in vakfı ve ünlü sinema yönetmeni Steven Spielberg'in yardım kuruluşu da bulunuyor. Madoff'a para kaptıranlar arasında Yahudi yardım vakfı Lappin, yerel yardım kuruluşları ve emeklilerin de olduğu belirtiliyor. Madoff'la yatırım bağlantısı olan kurumların riskleri ve kayıpları şöyle:-İspanya'nın en büyük bankası Santander, Madoff Securities'teki riskinin 2.33 milyar euro (3.05 milyar dolar) olduğunu açıkladı.-İspanya'nın ikinci büyük bankası BBVA, Madoff ile bağlantılı yatırımının 400 milyon doları bulduğunu ve bankanın müşterilerinin kaybının ise 300 milyon euro olduğunu açıkladı.-İsviçre Bankası Benbassat'ın 935 milyon doları risk altında.-İsviçreli Union Bancaire Privee'in kaybı 850 milyon dolar civarında.-İsviçreli Reichmuth & Co'nun Reichmuth Matterhorn fonunun Madoff ile bağlantılı 325 milyon doları bulunuyor.-İsviçre bankası Benedict Hentsch, 56 milyon frank (47 milyon dolar) büyüklüğünde risk taşıdığını açıkladı.-UBS, yatırım bankacılığı biriminin küçük ve önemsiz miktarda karşı taraf riski taşıdığını açıkladı. Ancak yatırım bankası ne miktarda bir fonunun Madoff’la battığını açıklamadı. Fakat açıklanan bir rapora göre, İsviçreli bankerler Madoff’a toplam 5 milyar dolar kaptırmış.-EIM Group'un riski 230 milyon dolar.-İngiltere'nin en büyük bankalarından Royal Bank of Scotland, kaybının 400 milyon sterlin olacağını açıkladı.-İngiliz varlık yönetim firması Bramdean Alternatives, Madoff'la bağlantılı işlemlerin net varlıklarının yüzde 9.5'i kadar olduğunu açıkladı.-HSBC Holdings'in kaybının 1 milyar dolar olduğu belirtiliyor.-Fransız BNP Paribas, 350 milyon euro (464.3 milyon dolar) büyüklüğünde potansiyel risk altında olduğunu açıkladı.-Fransa'nın dördüncü büyük bankası Natixis de 605 milyon dolar kaybının olabileceğini belirtti.-Axa'nın kaybının 100 milyon euro olması bekleniyor.-Japon Nomura Holdings, Madoff ile bağlantılı 27.5 milyar yen (303 milyon dolar) açığı bulunduğunu, ancak sermayesine etkinin asgari düzeyde olacağını belirtti.-İtalyan UniCredit SpA, Madoff'un fonuna 75 milyon euro yatırdığını açıkladı.-Maxam Capital, 280 milyon dolar kaybetti.-Ascot Partners'in 1.8 milyar dolarlık riski bulunuyor.-Access International'ın riski 1.4 milyar dolar.