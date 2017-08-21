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Bilim / Teknoloji

Tarihin en büyük Güneş tutulması yaşandı

Güneş tutulması yalnızca ABD'den gözlemlendi

Güneş tutulması uzaydan böyle görüntülendi

21 Ağustos 2017 22:37

Yalnızca Kuzey Amerika'dan gözlemlenebilen tarihin en büyük güneş tutulması yaşandı. Oregon'dan Güney Karolina'ya kadar birçok eyaletten gözlemlenebilecek olan tutulma milyonlarca kişi tarafından gözlemlendi. Zira benzer bir tam tutulma, 1918'de gerçekleşmişti. 

Güneş'le Dünya arasında giren Ay'ın gölgesi ilk olarak ABD'nin batı kıyısındaki Oregon üzerine düştü.

Kıta Amerika'sını bir uçtan diğerine kateden son tutulma ise bundan yaklaşık yüz yıl önce, 1918'de meydana gelmişti. Bu bakımdan, bugünkü tutulma bilim dünyasınca "yüzyılın fırsatı" olarak değerlendiriliyor.

Ülkenin önde gelen astronomi kurumlarından Amerika Astronomi Topluluğunun Sözcüsü Dr. Rick Feinberg, "Bu tutulmanın en kayda değer yönlerinden biri, Oregon eyaletinden Kuzey Carolina eyaletine kadar araştırma ekiplerini yerleştirebileceğiniz 41 kilometrelik kesintisiz kara parçası üzerinde gerçekleşiyor olması" dedi.

Feinberg, "Tutulma ülke üzerinden hareket ederken bir araştırma ekibinden diğerine sırayla herkes gözlem yapabilecek ve bu sayede Güneş'in koronasını yaklaşık bir buçuk saatlik süre zarfında sürekli olarak gözlem altında tutabileceğiz. Bu astronomi tarihinde bir ilk" ifadelerini kullandı.

Yıllardır yapılan araştırmalarda Güneş'in bilim insanlarına pek çok sırrını açtığını dile getiren Feinberg, ancak astronomların ve Güneş fizikçilerinin hala Güneş'in atmosferi milyonlarca dereceyken merkeze daha yakın konumdaki dış yüzeyinin nasıl 5 bin 500 derecede kaldığı gizemini çözemediğini söyledi.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından yapılan açıklamada, güneş tutulmasının en net şekilde görünebileceği eyaletler olarak; Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Missouri, Illinois, Tennessee, North Carolina gibi eyaletlerin yanı sıra çeşitli şehirlerden de görünebileceği duyurulmuştu.

Türkiye'den de gözlenebilecek tam güneş tutulması ise 20 Nisan 2060'da gerçekleşecek.

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