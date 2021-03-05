Tarihi ziyaret: Papa Francesco, Irak'a vardı

T24 Dış Haberler

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francesco, Irak'ın başkenti Bağdat'a vardı. Bu vesileyle bir papa ilk kez Irak'ı ziyaret etmiş oldu.

Covid-19 pandemisi ve güvenlik endişeleri nedeniyle birçok kişi Papa'nın ziyareti konusunda endişeli olduğunu belirtmişti. Papa, "görevi için yapması gerektiğini" belirterek yine de ziyaret için Irak'a gitti.

Papa Francesco ziyaretinde radikal İslamcı terör örgütleri ve diğer aktörler tarafından baskıya maruz kalan Hıristiyan nüfusuyla bir araya gelecek ve insanları dinler arası diyaloga teşvik etmeye çalışacak. Papa bu doğrultuda ülkenin en tanınan Şii din insanlarından Büyük Ayetullah Seyyid Ali el-Hüseyni el-Sistani ile görüşecek.

Francesco, papalığı sırasında yaptığı 33. yurt dışı ziyaretinde başkent Bağdat'tan sonra Erbil, Musul ve Bakhdida'yı da ziyaret edecek. Papa Erbil'de bir stadyumda vaaz verecek. Bu, 84 yaşındaki Papa Franceso'nun 15 aydır yurt dışına gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu. Irak'ta geçen haftalarda kısa süre içinde günlük Koronavirüs vaka sayısının iki katına çıkmasıyla yeni önlemler yürürlüğe sokulmuştu. Ülkede gece saatlerinde ve hafta sonlarında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Papa ile birlikte Irak'a gidecek herkese Koronavirüs aşısı yaptırmaları tavsiye edildi. Papa'nın katılacağı tüm organizasyonlarda maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunması zorunlu olacak.