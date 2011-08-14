-Tarihi yarımadada iftar ÇANAKKALE (A.A) - 13.08.2011 - İstanbul'un Bağcılar ve Çanakkale'nin Eceabat belediyelerince, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda, ''Mehmetim iftiharla iftarda sizinleyiz'' sloganıyla iftar yemeği verildi. Bu kapsamda, İstanbul'dan tarihi yarımadaya gelen, aralarında şehit ailelerinin de bulunduğu vatandaşlar, şehitlikleri ziyaret etti. Daha sonra Şehitler Anıtı'nın alt tarafında yer alan Morto Koyu'nda bir araya gelen vatandaşlar, hazırlanan iftar sofrasında oruçlarını açtı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yaklaşık 750 kişinin katıldığı iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, bu yıl 4. kez iftar için Gelibolu Yarımadası'nda olduklarını söyledi. Gelecek nesillerin geçmişi unutmaması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini dile getiren Çağırıcı, şöyle konuştu: ''Bundan tam 96 yıl önce burada yine ramazan ayına denk gelen günlerde, belki hiç yemek yemeden orucunu tutan ve bu şekilde şehit olan vatan evlatları vardı. Onların torunları olarak burada onları yad edebilmeyi Allah bizlere nasip etti. 12 bini aşan Bağcılarlı hemşehrilerimizi her yıl buradaki şehitliklere getiriyoruz. Bu millet bugünlere geri dönmeyecek ama bugünleri de unutmayacak.'' Eceabat Belediye Başkanı Kemal Dokuz ise, 96 yıl evvel kahramanlıkların yaşandığı, destanların yazıldığı bu topraklarda Bağcılar Belediyesi ile birlikte şehitlikte böyle bir etkinliği düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.. AK Parti Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir, organizasyondan ötürü Eceabat ve Bağcılar belediyelerine teşekkürlerini sundu. Kuran-ı Kerim'in de okunduğu yemeğe, Avusturalya'nın Çanakkale Konsolosu Andrew Koç Mcdonald da katıldı. Eceabat Belediye Başkanı Kemal Dokuz günün anısına Lokman Çağırıcı'ya seramik ve birer kasa domates ve üzüm hediye etti.