T24 LogoT24 Logo
Gündem

TARİHİ YARIMADADA GÜN DOĞUMUNDAN KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

  Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL (DHA) İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla beraber ortaya çıkan manzara doyumsuz görüntüler oluşturdu İstanbul'da gün doğumu Eminönü'nde bulunan ve manzarasıyla meşhur olan Tarihi Sağır Han'ın çatısından görüntü

16 Ağustos 2018 12:43

 

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL (DHA)

İstanbul\'da sabahın ilk ışıklarıyla beraber ortaya çıkan manzara doyumsuz görüntüler oluşturdu

İstanbul\'da gün doğumu Eminönü\'nde bulunan ve manzarasıyla meşhur olan Tarihi Sağır Han\'ın çatısından görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Çamlıca Camii arasından doğan güneş İstanbul Boğazı\'nı adeta önce kızıla, sonra sarıya boyadı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ortaya çıkan o anlar doyumsuz görüntüler oluşturdu.

 

Görüntü Dökümü

----------

- Güneşin doğuşu

- Tarihi yarımadan görüntüler

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hüseyin COŞKUNDHA İstanbulEminönüTarihi Sağır HanTemmuzKöprüsüCamiiBoğazıSabahınDökümü GüneşinTarihi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24