Tarihi yarımadada bir Hollywood yapımı daha

Oscar ödüllü aktör Russell Crowe'un Çanakkale Savaşı'nı konu edinen filminin bazı sahneleri Tarihi Yarımada'da çekilecek.

Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, daha önce 'Argo', 'James Bond Skyfall', 'Taken 2', 'Two Faces of January' gibi Hollywood filmlerinin çekildiği Fatih, bu kez Çanakkale Savaşı'nda çocuklarını kaybeden ve onları aramak için Türkiye'ye gelen bir babanın hikayesinin anlatıldığı filmin çekimlerine ev sahipliği yapacak.

Yönetmenliğini ve başrolünü 'Gladyatör', 'Akıl Oyunları' gibi filmlerden tanınan Russell Crowe'un üstlendiği 'The Water Diviner' adlı filmin çekimlerinin 2013 sonunda başlaması planlanıyor. Balat, Sultanahmet, Ayasofya ve çevresinde geçmesi düşünülen İstanbul çekimleri dışında, filmin diğer sahneleri için Edirne ve Kapadokya'da da mekan bakıldı.

Filmde beyaz perdeye savaş sahnelerinden çok insan hikayeleri ve ailelerin arka planda yaşadıkları yansıyacak. Filmin Türkiye ayağını Anka Film ve yapımcı Ali Akdeniz üstlendi.