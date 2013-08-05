T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Tarihi yarımadada bir Hollywood yapımı daha

Oscar ödüllü aktör Russell Crowe'un Çanakkale Savaşı'nı konu edinen filminin bazı sahneleri Fatih'te çekilecek.

05 Ağustos 2013 18:34

Oscar ödüllü aktör Russell Crowe'un Çanakkale Savaşı'nı konu edinen filminin bazı sahneleri Tarihi Yarımada'da çekilecek. 
Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, daha önce 'Argo', 'James Bond Skyfall', 'Taken 2', 'Two Faces of January' gibi Hollywood filmlerinin çekildiği Fatih, bu kez Çanakkale Savaşı'nda çocuklarını kaybeden ve onları aramak için Türkiye'ye gelen bir babanın hikayesinin anlatıldığı filmin çekimlerine ev sahipliği yapacak.
Yönetmenliğini ve başrolünü 'Gladyatör', 'Akıl Oyunları' gibi filmlerden tanınan Russell Crowe'un üstlendiği 'The Water Diviner' adlı filmin çekimlerinin 2013 sonunda başlaması planlanıyor. Balat, Sultanahmet, Ayasofya ve çevresinde geçmesi düşünülen İstanbul çekimleri dışında, filmin diğer sahneleri için Edirne ve Kapadokya'da da mekan bakıldı.
Filmde beyaz perdeye savaş sahnelerinden çok insan hikayeleri ve ailelerin arka planda yaşadıkları yansıyacak. Filmin Türkiye ayağını Anka Film ve yapımcı Ali Akdeniz üstlendi. 

ETİKETLER

Russell Crowehollywoodfilmtarihi yarımadafatih

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24