-Tarihi Yarımada yangın riski altında İSTANBUL (A.A) - 04.10.2011 - Türkiye Yangından Korunma Vakfı ile Yangından Korunma Derneği (TÜYAK) tarafından İstanbul'un yangın risk haritasına ilişkin hazırlanan raporda, yangın açısından birinci derecede riskli bölgeler Tahtakale, Sultanhamam, Kapalıçarşı ve Süleymaniye olarak belirlendi. TÜYAK Yürütme Kurulu Başkanı Abdurrahman Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, yangın açısından riskli bölgelerin belirlendiği ''İstanbul Yangın Risk Haritası''nın hazırlandığını belirtti. Rapora göre, kentte her yıl yaklaşık 24 bin civarında yangın meydana geldiğini ve bu yangınların yaklaşık yüzde 43'lük bölümünün sigara izmaritinden kaynaklandığını vurgulayan Kılıç, bu oranın, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde yüzde 10'larda kaldığına işaret etti. Bu oranın Türkiye'de çok yüksek olmasının nedeninin eğitimsizlik ve sorumsuzluk olduğuna dikkati çeken Kılıç, birçok binada merdiven ve aydınlık boşlukları, duvar diplerinin kağıt kırpıntıları ve çöplerle dolu olduğunu vurguladı. Sigara ve kibritten kaynaklanan yangınların en çok Fatih'in Eminönü semti ve Beyoğlu'nda yaşandığını aktaran Kılıç, her 2 bölgede de gündüz nüfusunun çok fazla olduğunu, insan ve eski yapı sayısı ile orantılı olarak da sigara ve kibrit atılmasından meydana gelen yangınların daha çok görüldüğünü kaydetti. Kılıç, İstanbul'da ticaret merkezlerinde meydana gelen yangınların çoğunluğunun, Eminönü, Beyoğlu ile sanayinin fazla olduğu Bayrampaşa ve Kartal bölgelerinde çıktığını da belirtti. Elektrik kontağından çıkan yangınların da yine en fazla Eminönü ile Zeytinburnu'nda olduğunu ifade eden Kılıç, bu bölgelerde de sanayi kuruluşları ve elektrikle çalışılan iş yerlerinin fazla olduğuna dikkati çekti. Gaziosmanpaşa ve Kartal'da özellikle gecekondularda çok kullanılan piknik tüpleri yüzünden tüpgaz yangınlarının çok olduğunu vurgulayan Kılıç, İstanbul'un günümüzde de Avrupa Yakası'nın yangın riski en yüksek olan yerleşim bölgesi olduğuna dikkati çekerek, şunları aktardı: ''İstanbul'da girilemeyen sokaklar ve yoğun trafik, boğazın gemi trafiği, yeterli su bulunmaması, alınan önlemlerin yetersizliği, tarihi ve ahşap yapıların çokluğu, yüksek yapıların artması, ticaret ve sanayi kuruluşları ile konutların iç içe bulunması, ormanlık alanların yakınlığı, itfaiyenin eğitim ve teknik seviyesinin dünya standartlarının çok altında olması gibi birçok faktörden dolayı yangın riski büyüktür. İstanbul'da mahalle bazında gerçekleştirilen araştırmada, binalar yükseklik, nüfus yoğunluğu gibi çeşitli kriterlerle sınıflandırıldı. İstanbul'da yangın açısından birinci derecede riskli bölge Tahtakale, Sultanhamam, Kapalıçarşı ve Süleymaniye olarak belirlendi. İstanbul'da 1.600'den fazla dar sokak bulunuyor. Dar sokakların durumunu değiştiremeyiz ama bu duruma özel önlemler alarak yangınları önlememiz mümkün.''