Tarihi yargılamak AB'nin işi değil!

T24- AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle, bazı aşırı sağcı AP üyelerinin 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları hakkındaki yazılı soru önergesine verdiği cevapta, "Avrupa Birliğinin işi tarihi yargılamak değildir, barışı sağlamaktır. AB, bu kıtada barış, demokrasi, istikrar ve refahı hedefleyen, geleceğe odaklı bir projedir" dedi.



Füle, AB Komisyonunun Türkiye ve Ermenistan'ı normalleşme sürecine bağlı kalmaları yönünde teşvik ettiğini ve iki ülke arasında imzalanan protokollerin ön koşulsuz olarak mantıklı bir süre içinde onaylanıp yürürlüğe konulması çağrısı yaptığını belirtti.



Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde tam normalleşmenin Güney Kafkasya'da güvenlik, istikrar ve işbirliğine önemli katkı yapacağını vurgulayan Füle, "Geçmişteki acıların üzerinden gelmek için vizyon, cesaret ve diyalog gerekiyor" ifadesini kullandı. (AA)