Tarihi yapının bitişiğinde inşaat yapılıyor

İstanbul Üsküdar’daki yapımı 420 yıl öncesine dayanan Aziz Mahmud Hüdayi Türbe ve Külliyesi’nin bitişiğinde, inşaat yapılıyor. Tarihi yapının duvarlarının yanında hafriyat yapılarak beton temel atıldığı görüldü.

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre, inşaat tabelasında Üsküdar Belediyesi’nce verilen ruhsatın tarihinin 02. 08. 2017 olduğu görülüyor. Yine tabelaya göre işveren, “Hüdai Aziz Mahmud Efendi Vakfı”, yüklenici firma ise “As Yatırım Geliştirme ve Yapı A.Ş.” Ancak tabelada söz konusu inşaatın ne için yapıldığının yazmaması dikkatleri çekti.

Avukat Onur Cingil, Üsküdar Belediyesi, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dilekçe yazarak, inşaata karşı başvuruda bulundu. Av. Cingil, başvurusunda Aziz Mahmud Hüdayi Türbe ve Külliyesi’nin yapımı 420 yıl öncesine dayandığının altını çizerek, inşaatın külliyeye zarar verdiğini vurguladı. Yaşananların 2863 Sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Yasası’na aykırı olduğunu belirten Av. Cingil, inşaatın derhal durdurulmasını talep etti. Av. Cingil, dilekçesinde, “Külliyesi’nin hemen dibinde, bitişiği derin bir şekilde kazılarak temel açılmış bir halde, duvarına ve temeline beton dökülerek, bu tarihi ve kültürel mirasın temeline ve de eserin bütününe zarar verir şekilde bir inşaat devam ettirilmektedir” ifadelerini kullandı.

Aziz Mahmud Hüdayi Türbe ve Külliyesi’nin İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün koruması altında olduğunu hatırlatan Av. Cingil, inşaatın sonlandırılmasının ardından tarihi mirasın silüetinin de etkileneceğine değindi. Av. Cingil, başvurusunda şunları kaydetti: “Tarafımızdan yapılan incelemede, bu önemli tarihi yapının duvarlarının yanında metrelerce hafriyat yapılarak inşai faaliyet yürütüldüğü, ayrıca duvar inşa edildiği ve temeline beton atıldığı görülmüş olup, tarihi binaya zarardan öte adeta ‘işkence’ çektirildiği de açıktır.”

Atik Valide Sultan Külliyesi hatırlatması

Av. Cingil, yaptığı başvuru sonrasında İdare Mahkemesi’nin Mimar Sinan’a ait 450 yıllık Atik Valide Sultan Külliyesi yanına yapılan inşaatı durdurduğunu hatırlattı. Av. Cingil, dilekçesini şöyle sonlandırdı: “Koruma Kurulu’nuzun alanı içerisinde bulunan Atik Valide Külliyesi ile ilgili olarak benzer bir inşaat yapılmak istenmiş, bu hususta verilen izin ve ruhsatların hukuksuz olduğu İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin kararı ile tespit edilmiş olup; Buna göre benzer durumdaki, yasaya ve hukuka aykırı bu yapının inşasının derhal durdurulması ile bu yapının tarihi yapının yanında inşa edilmesine izin verilmemesini, bu konuda ‘Koruma Kurulu’nun onay kararı’ varsa bu kararın ve yapılan inşaatın onaylı projesinin tarafıma gönderilmesini, yine bu hususta talep edilen kurul kararı dilekçeleri ile verilen inşaat ruhsatlarının bir suretinin tarafıma gönderilmesini ve gereğinin acilen yapılmasını talep ederim.”