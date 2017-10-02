Tarihi ve turistik yerlerde İstiklal Marşı söylediler

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde özel bir lisenin öğrencileri ilçenin tarihi ve turistik yerlerinde İstiklal Marşı söyleyerek, kamera çekimleri yaptı. Yaklaşık 1 hafta süren çekimler sonucu oluşturulan İstiklal Marşı videosu sosyal medyada yayınlanacak.

Manavgat\'ta 2013 yılında kurulan ve 90 öğrencisi bulunan Özel Fark Anadolu Lisesi öğrencileri İstiklal Marşı\'na farkındalık oluşturmak, ilçenin ve okulun tanıtımını yapmak amacıyla tarihi ve ören yerlerinde İstiklal Marşı söyleyip, çekim yaptı. Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Side Apollon Tapınağı, Manavgat Şelalesi ve Titreyengöl turizm bölgesiyle birlikte Cumhuriyet Meydanı\'nda Türk bayrağı ile kırmızı tişört ve siyah pantolondan oluşan okul formalarını giyen öğrenciler, İstiklal Marşı\'nın ilk iki kıtasını okudu. Bir hafta süren çekimlerde sabit kameranın yanında drone da kullanıldı. Hazırlanan görüntünün sosyal medyada paylaşılacağı belirtildi.

Manavgat Özel Fark Anadolu Lisesi kurucusu Ramazan Ateş, milli ve manevi değerlere sahip öğrenciler yetiştirmenin temel amaçlarından olduğunu belirterek, fikrin öğrencilerle yaptıkları görüşmeler sırasında ortaya çıktığını söyledi. Kendileri ve öğretmen kadrosunun da bu fikre büyük istekle sahip çıktığını kaydeden Ramazan Ateş, şunları söyledi:

\"İstiklal Marşı\'nın bizim için anlam ve önemi çok büyük olduğu için, ülkemizin içinden geçmiş olduğu süreçte bu değerlere değer katabilmek için böyle bir çalışmaya hep birlikte karar verdik. Çekimlerimizi farklı zamanlarda gerçekleştirdik. İnsanlar bizim İstiklal Marşı çekimi yaptığımızı görünce büyük destek oldu. Alanları boşalttılar, öğrencilerin rahatsız olmaması için etrafını çevirdiler. Her okuyuşumuzda gerek Apollon Tapınağı\'nda, gerek şelalede, gerekse diğer yerlerde bulunan insanlar saygı duruşunda bulundu.\"

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