Tarihi Ulu Camii'de VIP ibadet için kapı açılacak

Bursa’daki 615 yıllık Ulu Camii’nin protokol namaz kılabilsin diye Valilik tarafından duvarının delinmesi için girişimde bulunulduğu ortaya çıktı.
bursadabugun.com isimli internet sitesinin özel haberine göre, kapının açılacağı Hünkar Mahfili’nin cemaatle birlikte namaz kılmak istemeyen protokol üyelerine tahsis edileceği ileri sürüldü.
Abdülaziz'in açtırdığı Hünkar Kapısı kapatılmıştı
1740’ta Osmanlı Sultanı Abdülaziz’in ‘güvenlik’ gerekçesiyle doğu duvarında açtırılan ‘Hünkar Kapısı’, Cumhuriyet döneminde Ulu Camii’nin aslına uymadığı gerekçesiyle kapatılmıştı.
Valilik talep etti
Valiliğin daha önce de talep ettiği proje, ‘orijinalini bozduğu için’ reddedilirken, Hünkar Mahfili’nin yapılması Vali Münir Karaloğlu’nun döneminde yine gündeme geldi. 17.04.2014’te Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne gönderilen raporda ‘4. kapı’nın açılması istendi.
Bursa Valiliği sessiz kaldı
Bursa Valiliği Basın Protokol Müdürlüğü Bugün gazetesinin iddialarla ilgili sorusuna, Vali Karaloğlu’nun herhangi bir açıklamasının bulunmadığını söyledi.