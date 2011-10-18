Tarihi takas: Gilad Şalit Mısır'da

T24 - Hamas, beş yıldır rehin tuttuğu İsrailli asker Gilad Şalit'i İsrail'le varılan tutsak takası anlaşması çerçevesinde serbest bıraktı. İsrail'e verilmek üzere 25 yaşındaki Şalit'i teslim alan Mısırlı yetkililer, İsrail'e Şalit'i verdi.









İSRAİLLİLERİN İSTEMEDİĞİ HAMASLILAR TÜRKİYE'YE GELECEK













İsrail ve Hamas arasındaki anlaşma bu sabah saatlerinde uygulanmaya başlandı. İsrail'in anlaşma gereği serbest bırakmayı taahhüt ettiği 1,027 Filistinli tutuklu ve hükümlüden 447'sinin tahliyesine başlamasıyla Hamas da Şalit'i önce Refah geçiş noktasında Mısırlı yetkililere teslim etti.



Filistinli tutsakların tahliyelerinin güven içinde tamamlandığı anlaşıldıktan sonra da Şalit İsrailli yetkililere teslim edildi.



Şalit 2006 yılında kazdıkları tünelden İsrail tarafına geçen Hamas militanları tarafından kaçırılmıştı.



İsrail Yüksek Mahkemesi, Hamas saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin yakınlarının takas anlaşmasının 48 saat ertelenmesi talebiyle yaptıkları başvuruyu reddetti.



Mısır'ın arabuluculuğunda varılan tutsak anlaşması kapsamında ilk adım Hamas'tan geldi.

Salı günü sabah saatlerinde Gazze ile Mısır arasındaki Refah Geçişi'nden Mısır tarafına götürülen Şalit, İsrailli yetkililerin de hazır bulunduğu bir ortamda Mısırlı yetkililere teslim edildi. Öğle saatlerinde İsrail'e teslim edilen Şalit'in daha sonra Mısır ve İsrail arasındaki Kerem Şalom geçişnoktasından İsrail tarafına geçirilmesi öngörülüyor.



Sonraki adım ise Şalit'in ailesiyle telefon görüşmesi yaptıktan sonra kısa bir tıbbi kontrolden geçirilmesi ve helikopterle İsrail'de bir askeri üssüne götürülmesi olacak.



Tarihi olarak nitelenen tutsak takası nedeniyle hem İsrail hem Filistin tarafında kutlamalar yapılırken, İsrailliler Şalit'i ''İsrail'in evladı'' ifadesiyle karşılamaya hazırlanıyor.



Filistinliler ise İsrail cezaevlerinden tahliye edilen tutsakların getirileceği geçiş noktalarında ellerinde bayraklarla kutlamalara başladı.



Reuters ajansına göre, ilk serbest bırakılan tutsakların tümü kadın. Filistinli tutsaklara Mısır güvenlik görevlileri eşlik ediyor.



Kalan 550 Filistinli tutsağın ise gelecek ay serbest bırakılması öngörülüyor.



İsrail cezaevlerinde 5 bin Filistinli tutuklu ve hükümlü olduğu bildiriliyor





İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, yakınlarını kaybeden İsrailli ailelere hitaben kaleme aldığı mektupta, "Bu iğrenç suçları işleyen bu alçak insanların yaptıklarının bedelini tam olarak ödemeyecekleri gerçeğini kabullenmenin zorluğunu anlıyorum" dedi.





Gazze'ye geçecek ya da sürgüne gidecek Filistinli tutsakların Kerem Şalom geçiş noktasından Mısır'a girmeleri bekleniyor.



Mısır, sınır dışı edilen kişileri Türkiye, Suriye ve Katar gibi ülkelere gönderecek.



40 Filistinli'den 10'unun Türkiye'ye gideceği, kalanının da Suriye ve Katar'a gönderileceği bildirildi.



Filistin Yönetimi üçüncü ülkelere gönderilecek tutsaklar için yeni pasaportlar hazırladı. Batı Şeria'ya gidecek Filistinliler ise Bituniya kontrol noktasında Filistin Yönetimi'ne teslim edilecek.



Bu sırada Gilad Şalit Tel Nof'ta daha kapsamlı bir muayeneden geçtikten sonra ailesi ve Netanyahu ile bir araya gelecek.



Ailesi Şalit'in serbest bırakılması için yürüttükleri kampanya sırasında Kudüs'te 16 ay boyunca bir protesto çadırında yaşadı.





Şalit: Anlaşma İsrail-Filistin barışına katkı sağlayacak





İsrail-Hamas tutuklu takası çerçevesinde serbest bırakılan İsrailli asker Gilad Şalit, anlaşmanın İsrail'le Filistin arasında barışa katkı sağlayacağını umduğunu söyledi.



Şalit, Mısır televizyonuna verdiği demeçte, eve gideceği için "çok heyecanlı" olduğunu belirtti.







Gilad Şalit, serbest kalacağından bir hafta kadar önce haberdar olduğunu bildirerek, daha uzun yıllar tutsak kalacağından korktuğunu da kaydetti.







Ailesini ve arkadaşlarını özlediğini anlatan Şalit, "Artık özgürüm. Yapacak çok şeyim var" dedi.



Şalit, halen İsrail cezaevlerinde bulunan Filistinlilerin tamamının serbest kalmasının kendisini mutlu edeceğini de ifade etti.







Haziran 2006'dan bu yana tutsak bulunan Şalit, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.







Filistinli mahkumlar Türkiye'ye geliyor



İsrail ile Hamas arasındaki takas anlaşması çerçevesinde serbest bırakılacak Filistinlilerden bir bölümü Türkiye'ye gelecek.



İsrail'le Hamas'ın yaptığı anlaşmaya göre, yaklaşık 40 Filistinli mahkum serbest bırakıldıktan sonra sürgüne gönderilecek. Bu mahkumların bir kısmı Türkiye'ye gelirken, bazıları da Suriye ve Katar'a gönderilecek. Gelecek olan Filistinli mahkumların Türkiye'yi sadece transit geçiş olarak kullanacağı, başka bir ülkeye geçecekleri iddia edildi.







Şalit 2006'da kaçırılmıştı



Gilad Şalit 2006 yılında kazdıkları tünelden İsrail tarafına geçen Hamas militanları tarafından kaçırılmıştı.









