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Tarihi sarnıcın suyu sorun yarattı

Eminönü’ndeki 1565 yıllık Şerefiye Sarnıcı’nın restorasyon projesi değişiyor. Tarihi sarnıcın zemininde su birikmeye devam ettiği için restorasyon projesinin ivedilikle re

02 Eylül 2010 03:00

MEHMET DEMİRKAYA - T24

Constantinus ve Theodosius sarnıcı olarak da bilinen, Eminönü’ndeki 1565 yıllık Şerefiye Sarnıcı’nın restorasyon projesi değişiyor. Tarihi sarnıcın zemininde su birikmeye devam ettiği için restorasyon projesinin “ivedilikle” revize edilmesi istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısında, İBB Yapı İşleri Müdürlüğü’nün “ivedilikle” istediği, Şerefiye Sarnıcı restorasyon projesinin revize edilmesiyle ilgili teklifini görüştü.


Meclise sunulan rapora göre Yapı İşleri Müdürlüğü, Şerefiye Sarnıcı’nın restorasyonu sırasında sarnıçta su birikimin gözlemlendiği belirtilerek şöyle denildi:

“Kurul Kararı ile onaylı ilk restorasyon projesinde Şerefiye Sarnıcı’nın zemininin kuru olarak öngörüldüğü ve bu doğrultuda işlev verildiği ancak yapısal veriler değerlendirildiğinde Şerefiye Sarnıcı için yeniden hazırlanacak revize restorasyon projesinde, Sarnıç’ın zemininde su toplanacak şekilde işlev verilmesi gerektiğinden bahisle, Şerefiye Sarnıcı ve üzerindeki eski eserin restorasyon ve çevre düzenleme projelerinin ivedilikle hazırlanması istenmiştir”.


Binbirdirek Sarnıcı’nın yaklaşık 70 metre doğusunda, Çemberlitaş ile İstanbul Adliyesi’nin arasındaki bölgede kalan Şerefiye Sarnıcı’nda bir süre önce restorasyon çalışmaları başlamıştı. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait sarnıcın üzerinde eski Eminönü Belediye Başkanlık binası bulunuyordu. Büyükşehir Belediyesi, sarnıca baskı yaptığı için binanın yıkımına geçen mart ayında başlamıştı. Üzeri yeşil alan olarak düzenlenecek olan sarnıç turizm amaçlı kullanılacaktı.

Sarnıç’ın revize edilmesi istenen restorasyon projesiyle ilgili teklif Belediye Meclisi tarafından oybirliğiyle kabul edildi. Yeni proje maliyetinin yüzde 60’ı İl Özel İdaresi’nden aktarma yapılarak ve geri kalan kısmı da İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesinden karşılanacak.

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