Tarihi okul harabeye döndü, madde bağımlılarının meskeni haline geldi

Fatih Ulubatlı Hasan İlkokulu’nun tadilatı ödenek yetersizliğinden yarım kaldı. Müteahhittin ödenek yetersizliğinden tadilatını yarım bıraktığı okul artık madde bağımlılarının meskeni haline geldi. Öğrenciler ise farklı bir okulda öğrenim görüyor.

CHA’nın haberine göre Atatürk'ün isteğiyle Cumhuriyet'in 10. yılında İstanbul Ayvansaray'a yaptırılan Ulubatlı Hasan İlkokulu harabeye döndü. 2013 yılında ihalesi yapılarak çalışmalara başlanan okulun restorasyonu bir türlü bitirilemedi. Yüklenici firma ödenek yetersizliğinden tadilatı yarıda bıraktı. Öğrenciler, üç yıldır başka okula gitmek zorunda kaldı. Okuldaki para edecek malzemeler de hırsızlar tarafından yağmalandı. Haliç ve Boğaz manzarasına sahip tarihi okul, madde bağımlılarının meskeni haline geldi. Mahalleliler bu durumdan oldukça rahatsız. Çocuklarını Edirnekapı'da bir okula götürmek zorunda kalan veliler, rant uyarısı yapıyor.

Öğrenci velisi Ergün Güvenilir, “Bu okul rant olayına girmesin. Otel yapılacağı söyleniyor. Çocuklarımızın eğitimlerini burada sürdürmesini istiyoruz. Çok eski, inşallah tekrar okul olarak devam eder” dedi.

Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri okulun tarihi bir bina olduğunu, bundan dolayı restorasyonuna valiliğin baktığını belirtti. Öte yandan, okulun resmi internet sitesinden 2 yıl önce yapılan duyuruda “Uzun zamandır gündemimizde olan okulumuzun restorasyon işi nihayet ihale edilerek kazanan firmaya verildi. İhaleye göre 450 gün sürecek olan restorasyon süresince okulun yapıldığı 1932 yılındaki ilk orijinal haline dönüştürülmesi hedefleniyor. Ulubatlı Hasan İlkokulu restorasyondan sonra pırıl pırıl yenilenmiş olarak hizmet vermeye devam edecektir.” ifadeleri yer alıyor.