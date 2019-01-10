Tarihi objeler ve uyuşturucuyla yakalanıp, gözaltına alındılar

Bahattin ALBAYRAK/KÖŞK (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Efeler, Köşk ve Nazilli ilçelerinde, jandarmanın yaptığı yol kontrolü ve düzenlediği operasyonlarda Osmanlı Dönemi\'ne ait 2 kılıç, 6 sikke, zümrüt veya yakut olduğu değerlendirilen değerli 10 taş ve bir miktar esrar ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Efeler\'de dün akşam saatlerinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü B.A. ve araçta yolcu bulunan B.A.\'nın üzerlerinde yapılan aramalarda, Osmanlı Dönemi\'ne ait 6 gümüş sikke ve 17 gram esrar ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aynı gün Köşk ilçesinin kırsal Başçayır Mahallesi\'nde yaşayan E.E.\'nin evinde yapılan aramada da Osmanlı Dönemi\'ne ait 2 kılıç, Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi\'nde yaşayan K.Y.\'nin evinde yapılan aramada da zümrüt veya yakut olduğu değerlendirilen toplam 10 değerli taş ele geçirildi. E.E. ve K.Y., gözaltına alındı.

Operasyonlarda ele geçirilen tarihi eser ve taşlara incelenmek üzere el konuldu. Yol kontrolünde ve evlerdeki operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



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