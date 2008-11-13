Tarihi masaya, 'hezimetin sembolü' nitelemesi

Lozan Anlaşması'nın imzalandığı masanın İsviçre ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 80. yıldönümü vesilesiyle Türkiye'ye hediye edilmesi Vakit gazetesinin bugünkü sayısında manşete taşındı. Vakit gazetesi, daha önceki yayın çizgisine uygun bir biçimde, bu sembolik masa üzerinden Türkiye'nin ulusal önderlerininin eseri olan cumhuriyetimizin kurucu anlaşması, Lozan'a nefretini kustu.



'İşte infaz masası' manşetiyle haberi veren Vakit gazetesi, ulusal kurtuluş savaşı sonrasında bağımsızlığımızın tescillendiği Lozan Barış Anlaşması'nı 'Türkiye'nin bitirildiği anlaşma' olarak niteledi. Ayrıca, Vakit, bu masada Türkiye'yi temsilen İsmet İnönü ve Rıza Nur tarafından imzalanan Lozan Anlaşması ile Türkiye'nin 'bir imparatorluğu kaybettiğini' iddia etti.



Vakit'e göre, Türkiye kurtuluş savaşında binlerce şehit vererek elde ettiği galip pozisyonunu, bu masada koruyamadı. Ve, Kerkük, Musul, 12 Adalar, Kıbrıs gibi topraklarımız 'gizli maddeler' ile komşu ülkelere hediye edildi.