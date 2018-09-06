Tarihi köprüye dökülen asfalt söküldü (2)

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Tarihi Şeytan köprüsü ile ilgili Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel yazılı açıklama yaptı. Yücel, dikkatsizlik sonucu 15 metrelik kemer köprüye asfalt döküldüğünü belirterek şu açıklamada bulundu:

\"Van\'ın Muradiye ilçesinde bulunan tarihi Şeytan Köprüsü\'ne asfalt dökümü ile ilgili haberler kamuoyuna yansımıştır. Göreve geldiğimiz günden beri bize atalarımızdan kalan tarihi ve turistik değerlerimize büyük bir önem verdik. Bunun en güzel örneği de adını 4. Murat\'tan alan Muradiye Şelalesi\'ne uyguladığımız peyzaj projesidir. Nasıl ki Muradiye Şelalesi\'nin doğal haline dokunmadıysak, diğer tarihi ve turistik mekanlarından doğal görünüşüne dokunmayacağız. Muradiye Belediyesi olarak bir yılda 100 km.den fazla sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdik. Asfalt çalışmalarımızı merkezin yanı sıra Muradiye\'nin en ücra mahallelerinde de yaptık. Bu kapsamda Şeytan Köprüsü\'nün bulunduğu bölgede de ekiplerimiz asfatlama çalışması yapmıştır. Arkadaşlarımızın dikkatsizliği sonucu 15 metrelik kemer köprüye de asfalt dökülmüştür. Bunun üzerine kaymakamlık olarak olaya müdahale ettik ve hemen köprü kısmında kalan asfalt kaldırılmıştır.\"

Kaymakam ve Belediye Başkanı Yücel, köprüye daha önce de asfalt döküldüğü belirterek, \"Malesef daha önceki yıllarda da köprü defalarca asfatlandığı kat kat asfalt ve dahi asfalt yamaları yapılmıştır. Bu nedenle son yapılan asfalt calışması hemen akabinde sökülmesine rağmen yıllarca üst üste yapılan ve sertleşen asfalt katmanlarının temizlenmesi için Karayolları Bölge Müdürlüğü ile ortak bir restorasyon calışması yapılacaktır. 19\'uncu yüzyılda inşa edilen tarihi Şeytan Köprüsü\'nün ve diğer değerlerimizin nice yüzyıllara kalabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Şanlı tarihimizden gelen değerlerimize önem vereceğiz ve gözümüz gibi bakacağız. Van\'ın tarihi miraslarını koruyacağız. Ayrıca tarihi kültür varlığımız olan şeytan köprüsü ağır tonajlı araçların geçişine kapalıdır\" dedi.



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