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Tarihi konağı, uçucu madde bağımlısı ısınmak isterken yakmış

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki 100 yılı aşkın geçmişe sahip Hulusi Oral Konağı'nda çıkan yangınla ilgili polis, uçucu madde bağımlısı H

13 Şubat 2018 16:40

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesindeki 100 yılı aşkın geçmişe sahip Hulusi Oral Konağı\'nda çıkan yangınla ilgili polis, uçucu madde bağımlısı H.Ş.\'yi gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde, soğuktan korunmak amacıyla girdiği konağın ikinci katında ısınmak için yaktığı ateşin bir anda büyümesi ile yangının çıktığını belirten H.S., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İstiklal Madalyası sahibi CHP eski milletvekillerinden avukat Mehmet Hulusi Oral\'ın oğlu, Denizli\'den 5 dönem milletvekili seçilen, 1963 yılında kurulan 3\'üncü İsmet İnönü hükümetinde ilk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Hüdai Oral\'ın ailesine ait, 1900\'lü yıllarda yaptırılan tarihi konakta geçen 27 Ocak\'ta yangın çıktı. Gazi Bulvarı\'ndaki 2 katlı boş ahşap konaktaki yangına, 16 itfaiye aracı ile 45 itfaiye eri müdahale etti. Alevler, bitişikteki diğer binalara sıçramadan güçlükle söndürülürken, büyük oranda maddi hasar meydana geldi.
Soruşturma başlatan polis, bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından, yangından 30 dakika önce tarihi konağa bir kişinin bahçe kapısından atlayarak girdiğini tespit etti. Soruşturmayı bu yönde derinleştiren polis, tarihi konağa giren kişinin uçucu madde bağımlısı H.Ş., olduğunu tespit edip, önceki gün şüpheliyi gözaltına aldı. H.Ş.\'nin polisteki ifadesinde, konağa ısınmak için girip, ikinci katta ateş yaktığını ancak alevlerin bir anda büyüyüp, çevreye yayıldığını, yangını söndürmek istese de başarılı olamayınca korkup kaçtığını söylediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen H.Ş., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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