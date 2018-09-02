Tarihi Keçi Burcu, 3 yıl sonra ziyarete açılacak

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi surların parçası olan ve yaklaşık 3 yıldır terörle mücadele operasyonları nedeniyle girişe izin verilmeyen Keçi Burcu\'nun bu ay ziyarete açılacağı belirtildi. Keçi Burcu\'na yakın 2 okulun da yeni eğitim- öğretim yılına yetiştirileceği öğrenildi. Yetkililer, 2015 yılından beri Sur\'daki 6 mahallede süren sokağa çıkma yasağının ise \'inşaat bölgesi\' yasağına dönüştürüleceğini söyledi.

Merkez Sur ilçesinde, 2015 yılının Kasım ayında düzenlenen terörle mücadele operasyonları nedeniyle 6 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı, 2016 yılının Mart ayında operasyonların bitmesine rağmen sürüyor. Bölgede başlanan inşaat ve hafriyat kaldırma çalışmaları da devam ederken, 3 yıldır tarihi Keçi Burcu ve çevresine girişe izin verilmiyor. Diyarbakır Surları\'nın parçası olan Keçi Burcu\'nun ziyarete yeniden açılması için çalışmalar hızlandırıldı. Keçi Burcu\'nun bu ay içinde yerli- yabancı turistlerin ziyaretine açılacağı belirtildi. Diyarbakır\'a gelen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu\'nun da ziyaret ettiği, alt kısmında sanatsal ve kültürel etkinliklerin yapıldığı Keçi Burcu, Diyarbakır Surları\'nın en görkemli yeri olarak biliniyor. Restorasyonu daha önce tamamlanan ve kente gelip surları, Dicle Nehri\'ni ve Hevsel Bahçeleri\'ni görmek isteyenlerin uğrak yeri olan Keçi Burcu\'nun yanı sıra yakınındaki Alpaslan Anadolu Lisesi ve Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu\'nun da yeni eğitim- öğretim yılına yetiştirilmeye çalışıldığı kaydedildi.

\'İNŞAAT BÖLGESİ\' YASAĞI

Merkez Sur ilçesindeki 6 mahallede devam eden yasağın vasfının değiştirilmesi için de çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Yetkililer, operasyonların 2016 yılının Mart ayında bitmesi üzerine önce patlayıcı imhası ve hafriyat kaldırılması çalışmaları yapılan yasaklı bölgede şu an alt yapı, inşaat ve yol çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Sur\'da bulunan mahallelerdeki yasağın, inşaat bölgesine giriş yasağına dönüştürüleceği belirtildi.



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