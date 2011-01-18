Tarihi Kapalıçarşı yenilenecek

T24 - Tarihi Kapalıçarşı, toplam 14 milyon 833 bin TL proje bedeli ile bu yılın sonuna kadar restore ve renove edilecek.





İstanbul İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 1980 yılında küçük bir bakımdan geçen tarihi Kapalıçarşı, yenilenerek ilk günkü görüntüsüne kavuşacak.





Toplam 14 milyon 833 bin TL proje bedeli ile bu yılın sonuna kadar restore ve renove edilecek çarşının, 550 yıl öncesindeki orijinal görüntüsüne kavuşturulması planlanıyor.





Proje bedelinin yarısını İstanbul İl Özel İdaresi, yarısını da Fatih Belediyesi karşılayacak. Projenin Anıtlar Kurulu tarafından onaylanmasının ardından çalışmalara başlanacak.





Yenileme kapsamında çarşının tüm altyapısı değiştirilerek ısıtma ve aydınlatma ihtiyaçları da giderilecek.





Çarşı içerisinde bulunan hanlara zamanla yapılan eklentiler de temizlenerek, 1980 yılında değiştirilen kubbe yapısı da orijinal hale dönüştürülecek.



