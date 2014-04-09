İstanbul Üniversitesi'nin tarihi kapısında T.C. yerine tuğra

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nün ana giriş kapısı yaklaşık 10 ay süren restorasyonun ardından bugün tekrar açıldı. Restorasyon esnasında, daha önce 1933 yılında yapılan Sultan Abdülaziz tuğrasının yerine getirilen 'TC' ibaresinin tekrar tuğraya dönmesi sosyal medyada tartışma yarattı.

Çağatay Kenarlı’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, restorasyon çalışmaları sırasında ana kapının üzerinde bulunan T.C ibaresinin altındaki Sultan Abdülaziz tuğrasının tekrar ön plana çıkarılıp çıkarılmayacağı tartışmalara yol açmıştı. Bugün açılan giriş kapısının üzerinde bulunan Sultan Abdülaziz Osmanlı tuğrası dikkati çekerken, T.C ibaresi ise üniversitenin adının başına getirildi.

Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı

Restorasyonla birlikte, kapının üst kısmındaki 'T.C.' ibareli madalyon yeniden gündeme geldi. 2 yıl önce İstanbul Üniversitesi öğrencileri ve Ulusal Öğrenci Konseyi'nin sosyal medyadan başlattığı "Tarihimi Geri Ver" kampanyasında, şu an 'T.C.' harflerinin olduğu noktada 1933 yılına kadar Sultan Abdülaziz tuğrasının bulunduğu, bu tarihi değerin yeniden gün yüzüne çıkarılması gerektiği belirtilmişti.

Tuğra kararı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun

Üniversite yönetimi, yaptığı yazılı açıklamada, kapının üzerindeki kitabeler ve tuğraların 1933 yılında kapatıldığına dikkat çekerek, "1949 yılında Prof. Dr. Süheyl Ünver'in gayretleri sonucunda, sülüs yazı ile yazılmış olan kitabelerin üzerindeki beyaz mermer plakalar tekrar açığa çıkarılmış, fakat tuğralar açılamamıştır. Bugün ise, tuğraların günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilinmiyordu. İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23 Şubat 2007 tarihli kararında, yapı üzerindeki mermer madalyonların açılarak altında bulunduğu düşünülen tuğraların üniversite tarafından tespit edilmesi ve korunmuşluk durumunun bildirilmesi istenmiştir. Restorasyon çalışmalarına başlandığında, madalyonların altında tuğraların bulunduğu görülmüştür. İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19 Şubat 2014 tarihli kararı ile tuğraların tekrar gün yüzüne çıkarılmasına karar verilmiştir" dedi.