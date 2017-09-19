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Kültür-Sanat

Tarihi ilçede Ahilik Haftası kutlaması

Bülent DİKTEPE/ KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'ün tarihi ilçesi Safranbolu'da düzenlenen Ahilik Haftası etkinliğinde demir, cam, semer, bakır işleme ve yemeni ustaları tezgahlarda hünerlerini sergiledi

19 Eylül 2017 19:47

Bülent DİKTEPE/ KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'ün tarihi ilçesi Safranbolu\'da düzenlenen Ahilik Haftası etkinliğinde demir, cam, semer, bakır işleme ve yemeni ustaları tezgahlarda hünerlerini sergiledi.
Tarihi ev ve konaklarıyla tanınan ilçedeki Eski Çarşı\'da düzenlenen Ahilik Haftası etkinliklerine Vali Yardımcısı Barbaros Baran, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner, Karabük Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş,  sivil toplum örgütü temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Demir, cam, semer, bakır işleme ve yemeni ustaları kurulan tezgahlarda sanatlarını uyguladı. Vali Yardımcısı Barbaros  Baran, beraberindekilerle ürünleri incelerken demir dövdü. Elektrik ve elektronik ustası Şahin Yardibi, çıraklıktan ustalığa geçen Murat Yalçın\'a şedini kuşatarak ustalığa terfi ettiğini ilan etti. Yılın Ahisi seçilen Şahin Yardibi\'ne ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin son temsilcilerine  teşekkür plaketi verildi.
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Safranbolu\'nun Ahilik ruhuna en uygun yer olduğunu söyledi. Ürkmezer şöyle dedi:
\"Ahilik gerçekten bir ruh işi. Zaman değişir, kurallar değişir ancak 800 yıllık kültür ve ruh içerisinde esnaf ve sanatkarın önemi hiç bir zaman değişmemiştir. Ahiliğin 6 tane kuralı var. Bu bizim Türk kültürüne de sirayet etmiş olan kuraldır. Bunlar; elini açık tut, sofranı açık tut, kapını açık tut, gözlerini bağlı tut, beline sahip ol ve diline sahip ol. Türk kültürünün yüz yıllar içerisinde geliştirdiği bu kurallar, zorlu dönemlerin üstesinden gelmemizi sağlamıştır.\"
Tören sonunda  katılımcılara yemek ve içecek ikramında bulunuldu.

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