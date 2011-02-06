Tarihi eseri tazyikli suyla yıkadılar!

T24 - İstanbul’un simge anıtlarından “Alman Çeşmesi” belediye tarafından, kaldırım temizler gibi, basınçlı su ile temizlenmeye kalkışılınca, tavanındaki altın varak mozaikler ve derz dolguları döküldü.





Alman İmparatoru ve Prusya Kralı II. Wilhelm’in 1898’de İstanbul’a gelişinin anısına, Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid’e, Almanya’da yaptırarak parçalar halinde gönderdiği “Alman Çeşmesi”nde yapılan akıl almaz temizlik, İstanbul İl Genel Meclisi’nin CHP’li üyeleri Müfit Yetkin ve Yetkin İnan’ın ihbarıyla ortaya çıktı. Meclise resmi dilekçeyle başvuran Yetkin ve İnan, çevre düzenlemesi sırasında Alman Çeşmesi’nin temizliği yapılırken, altın varak ve mozaiklerin ne kadar korunduğunu sorarak bunların incelenmesini istedi.



Uzmanınız yok mu?

Bu talep üzerine Meclis Kültür ve Sanat Komisyonu, tarihi çeşmeyi incelemek için görevlendirildi. Hakkı Cesur Kılıç, Hayrettin Şallı, Recep Uzunallı, İhsan Alpaslan ve Mehmet Kıvılcım’dan oluşan komisyon tarihi çeşmeyi inceleyerek 11 Ocak 2011’de bir rapor hazırladı. Raporda şu ifadeler yer aldı: “Sultanahmet Meydanı’nda bulunan Tarihi Alman Çeşmesi’nde yapılan incelemede, tarihi yarımadanın yayalaştırma çalışmaları sırasında, kültürel miraslarımızdan Alman Çeşmesi’nin bakım ve onarımı yapılırken basınçlı su ile yıkandığı belirlenmiştir. Basınçlı su, derz dolguların ve bazı altın varak mozaiklerin dökülmesine neden olmuş, boşalan derz aralarının tahta çıtalar ile kapatıldığı görülmüştür. Kültürümüzün en önemli eserlerinin bakım ve temizliği yapılırken bu işlemin eserin kıymetini bilen yetkili uzmanların denetiminde dikkatlice olması gerektiğine inanmaktayız.” Raporda Alman Çeşmesi’nin restorasyona alınması ve sorumluların bulunması için de adli ve idari takip yapılması istendi. Raporu yazan İstanbul İl Genel Meclisi Kültür ve Sanat Komisyonu üyesi Heykeltıraş İhsan Alpaslan, “Alman Çeşmesi’nin başka bir örneği yok. Kültür ve sanat değeri taşıdığı için yapılan tahribatın manevi değerini ölçmek mümkün değil. Anıtın gördüğü hasarları tespit ederek raporumuzda da yer verdik” dedi.



Alman Çeşmesi’nin dünyada benzeri yok

Sultanahmet Meydanı’nda Sultan I. Ahmet Türbesi’nin karşısında yer alan Alman Çeşmesi, Alman İmparatoru II. Wilhelm’in 1898’deki İstanbul ziyareti anısına Almanya’da yaptırılarak parçalar halinde getirilip Sultan II. Abdülhamid’e hediye edildi. Çeşmenin planlarını imparatorun özel danışmanı Mimar Spitta çizdi, yapımını ise Mimar Schoele üstlendi. İtalyan Mimar Joseph Antony de bu projede yer aldı. II. Wilhelm’in doğum günü olan 27 Ocak 1901’de ise görkemli bir törenle açıldı.