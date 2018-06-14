Tarihi eser kaçakçısı sikke ve heykellerle yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 507 sikke ve 2 heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bünyan ilçesi Köprübaşı Mahallesi\'nde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. E.F.\'nin çantasında yapılan aramada 507 sikke ile 2 madeni heykel bulundu. Gözaltına alınan E.F., sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

Sikke ve heykellerin hangi döneme ait oldukları, yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak.

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