Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'nın Beyşehir ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 14 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Konya İl Jardarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçe merkezi ve mahallelerinde kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheliler ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 8 Aralık günü ilçe merkezi ve mahallelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan, S.D. (38), M.U. (39), T.O. (39), S.A. (25), B.Ç. (40), Y.K. (51), G.K. (29), E.K. (26), R.Y. (34), İ.A. (36), O.K. (34), H.Ç. (33), S.C. (73) ve H.B. (34)\'nin ev, işyeri v e arabalarında yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 mınçıka, 26 fişek, 1 dedektör ve ona ait parçalar, 121 çeşitli ebatlarda sikke, 41 tarihi eser olarak değerlendirilen metal ve taş obje ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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