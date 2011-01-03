-TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA GÖZ AÇTIRMADILAR İSTANBUL (A.A) - 03.01.2011 - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2010 yılında düzenlenen 17 operasyonda, toplam 855 parça tarihi eser ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdüren İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli illerden getirilerek İstanbul'da satılmak istenen eserlerle ilgili 2010 yılında 17 operasyon düzenledi. Operasyonlarda çeşitli illerden getirilen 855 parça tarihi eser ele geçirildi. Bu eserler arasında, Yunan ve Roma dönemlerine ait 100'e yakın sikke, internet üzerinden yurt dışına pazarlanmak istenen 12. yüzyıl Selçuklu Dönemi'ne ait Kur'an-ı Kerim ile firavun mezarlarından çıkarıldığı tahmin edilen üzerinde yazılar bulunan 5 kilogram ağırlığında parça kumaş yazma eser de bulunuyor. Ayrıca, eski Mısır dönemine ait ahşap boyalı maske, pişmiş toprak kandiller, mermer eser, bakır ibrik, 9 adet sırlı kenar ve dip keramik parçası, 1 Arap kumbarası da operasyonlarda ele geçirildi. Ele geçen tarihi eserler, Türk İslam Eserleri Müzesi, Topkapı Sarayı ve Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi. Yıl boyunca düzenlenen operasyonlarda 45 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 10'unun çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandığı bildirildi.