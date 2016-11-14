Tarihi Eminönü Balıkçısı'nın katil zanlısı yakalandı

Eminönü'nde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden tarihi Eminönü balıkçısı Selahattin Yıldırım'ın katil zanlısı yakalandı.

Ne olmuştu?

İstanbul Fatih'teki Tarihi Eminönü Balıkçısı’nın sahibi Selahattin Yıldırım, dün akşam saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmiş, olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirmişti.. Kısa sürede gelen polis ekipleri olay yerini şeritle kapatarak önlem aldı ve çevrede geniş çaplı arama başlattı.

Saldırı sonrası şüpheli tarafından atılan kurşunların lüks cipe isabet ettiği görüldü. Polis ekipleri saldırı sonrası çevredeki vatandaşların ve balıkçıda çalışanların ifadelerine alarak olayı gerçekleştiren kişinin kimliğini belirlediği öğrenildi