Tarihi Elektrik Fabrikası'nın satışı TBMM'ye taşındı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Alsancak\'taki tarihi Elektrik Fabrikası\'nın satışını TBMM gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, \"Özelleştirme adı altında tarihi binanın ve kentin hafızasının yok edilmesinin önüne geçilmelidir\" dedi.

İzmir Alsancak\'taki tarihi Elektrik Fabrikası\'nın arazisiyle birlikte satılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ilana çıkıldı. Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.\'nin diğer taşınmazları ile birlikte verilen ilanda, binanın satış yöntemi uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirileceği duyuruldu. Devlet İhale Kanunu\'nun kısıtlamalarına tabi olmadan, arazisi için satılmak istenilen Elektrik Fabrikası, İzmir 1 No\'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu\'nun 8 Ocak 1998 tarihli kararıyla Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescillenmişti.

Elektrik Fabrikası\'na ilişkin hazırlanan tanıtım dokümanında ise \"Parsel üzerinde, 1926 yılında inşa edilmiş Türkiye\'nin linyit kömürü ile üretim yapan ilk tesisi olan tarihi elektrik santrali (elektrik fabrikası olarak da anılır) bulunmaktadır\" ifadeleri yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 11 Ağustos 2016 ve 20 Ocak 2017 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı\'na yazı yazarak tarihi Elektrik Fabrikası\'nın kente kazandırılması için tahsisini istediklerini belirtse de yanıt alamadı.

Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, \"Hem ülkemizin kalkınma çabaları içinde önemli yeri bulunan hem de İzmir için kıymetli olan tarihi yapımız, hemen yanındaki Havagazı Fabrikası gibi kentin kültürel yaşamına katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmelidir. \'Özelleştirme\' adı altında tarihi binanın ve kentin hafızasının yok edilmesinin önüne geçilmelidir. Kamu yararı da gözetilmek suretiyle, tarihi belge niteliği taşıyan, kentin hafızası olan ve gelecek kuşaklara iletilmesi gereken, Alsancak\'taki tarihi Elektrik Fabrikası\'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne tahsisi düşünülmekte midir?\" diye sordu.



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