Tarihi Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi açıldı

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyon çalışmaları

tamamlanan Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi'ni öğlen namazını kılarak hizmete açtı.



Açılışa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı.



Namazın ardından cami önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Mihrimah Sultan Camisi'nin farklı bir yeri olduğunu, imam hatip lisesinden arkadaşı olan ve bu camide daha önce imamlık yapan İsmail Biçer'i rahmetle andı.



11 yıllık restorasyondan sonra sadece caminin restorasyonunun bittiğini dile getiren Erdoğan, “ Üzüldüğümüz şudur: Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan ebediyete intikal ettikten sonra, onun anısına Mimar Sinan tarafından 1562-1565 yılları arısında 3 yılda yapılmış. Ama şimdi biz 11 yılda restorasyonunu yapıyoruz fark bu. Ne yazık ki ileri gitmiyoruz, geri gidiyoruz. İleri gitmek için şimdi biz Anadolu yakasında şöyle bir Süleymaniye Camisi'ni kısa zamanda bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Sırada Süleymaniye var



Erdoğan, Mihrimah Sultan Camisi'nin cami kısmının restorasyonunun bittiğini, gerek medrese kısmı, gerek hamam, sübyan mektebiyle alakayı proje onaylarının yeni hallolduğunu ve oraları da süratle bitireceklerini söyledi.

Caminin restorasyonunun bu kadar hassas ve güzel yapılmasının kendilerini onurlandırdığını ifade eden Erdoğan, çevrenin Mihrimah Sultan Camisi'ne yeniden kavuşmasının kendilerini huzurlu kıldığını kaydetti.



Erdoğan, yarın sabah da uzun yıllar restorasyonda olan Süleymaniye Camisi'nin açılışını, Süleymaniye'de bir bayram sabahı edasıyla gerçekleştireceklerini söyledi.



Süleymaniye'nin de inşasında çok ilginç anlar olduğunu, uzun yıllar süren inşaatın kalan kısmının bitirilmesinin Kanuni Sultan Süleyman'ın fermanıyla gerçekleştiğini anlatan Erdoğan, “Bu restorasyon şimdi bize, hükümetimize nasip oldu. Gayet güzel bir şekilde bitirildi. Yarın açılışını yapacağız. Diğer tarafta külliyenin restorasyon çalışmalarını da hızla devam ettiriyoruz, onları da bitireceğiz. Fatih'in restorasyonu devam ediyor.

Valide Sultan'ın restorasyonu devam ediyor. Karşı taraftaki Mihrimah Sultan'ın restorasyonu devam ediyor. Aynı şekilde Sultanahmet'in külliyesi içindeki bazı kısımların restorasyonu devam ediyor. Ecdat yadigarı bu eserleri inşallah hem bugüne, hem geleceğe taşımanın sorumluluğu içinde adımlarımızı atıyoruz” dedi.



Erdoğan, kısa süre önce Bülent Arınç'ın açılışını yaptığı Yavuz Selim Camisi'nin de bu bölgede önemli özelliği olan ve sütunları olmayan dört duvar üzerine kubbenin inşa edildiği nadide eserlerden biri olduğunu ve belki de İstanbulluların çoğunun bu camiyi bilmediğini söyledi.



Bu caminin de muhteşem bir sanat eseri olduğunu vurgulayan Erdoğan, Haliç'e nazır, sanat noktasında büyük öneme sahip bu caminin de şu anda Müslümanların hizmetine sunulduğunu belirtti.



Erdoğan, “Ülkemize, milletimize Mihrimah Sultan Camisi hayırlı olsun. Emeği geçen kardeşlerime teşekkür ediyorum. Milletimize ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Erdoğan, Kurban Bayramını da tebrik ederek, “Milletimizin birlik beraberliğine, İslam aleminin birlik beraberliğine, tüm insanlığın da barışına vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.