'Modern kültür Afrika'da doğdu'

Güney Afrika'nın Swaziland sınırı yakınlarında bulunan bir mağarada bulunan eşyalar, modern kültürün 30bin yıl öncesine dayandığını işaret ediyor. Ancak bazı bilimadamları ise bu düşünceyi reddetti.

Arkeologların yaptığı radyokarbon çalışmaları sonucunda Border Mağarası'nda bulunan eşyaların 44bin yıllık geçmişi olduğunu gösterirken, araştırmacılar antik değere sahip bu eşyaların Kalahari Çölü'nde yaşamış San toplumunun ürünlerinden olduğunu açıkladılar.

Mağarada bulunan eşyalar arasında devekuşu yumurtasından yapılan takılar, zehirli oklar, silahlar ve mücevherler bulunuyor. Biliminsanları San toplumunun bugün hala yaşamına devam ettiğini ve bulunan eşyaların modern kültüre uzanan izlerinin tespit edileceğini ifade etti.

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan araştırmada yer alan Lucinda Backwell, Border Mağarası’nda elde edilen bulguların “modern davranışa dair ilk örnekleri temsil ettiğini” söyledi. Backwell ayrıca, modern insanın Afrika’nın güneyinden geldiği teorisinin de daha da güçlendiğine dikkat çekti.

Araştırmada, radyokarbon tarihleme yöntemiyle elde edilen bulguların, San halkının tahmin edilenden daha eski tarihlerde yaşamış olabileceğini gösterdiği belirtildi. San’ların, 10 ile 20 bin yıl öncesine uzandığı düşünülüyor.

Devekuşu yumurtaları ile ticaret

Mağarada bulunan eşyalar, kullanıldıkları döneme ait ipuçlarınıda gözler önüne seriyor. Backwell, antik eşyaların yaklaşık 44 bin yıl öncesine işaret ettiğini ve kullanım amaçlarını çok iyi bildikleri için ait oldukları kültürü de anlayabildiklerini ifade etti.

Backwell ve meslektaşları, Border Mağarası’nda yaşayan halkın zehirli uçlu okları avlanmak için kullandıklarını ve sahipliği göstermek için ok uçlarına spiral işaret işlediklerini belirtti. Ok uçlarına spiral işaret koymak, bugün San halkı tarafından hala kullanılıyor.

Uluslararası araştırma ekibinin başını çeken Fransa Ulusal Araştırma Merkezi’den Francesco d'Errico, elde ettikleri bulguların oldukça gelişmiş bir medeniyete işaret ettiğini söyledi. San halkının genetik ve zihinsel olarak oldukça modern bir halk olduğuna dikkat çeken d'Errico, “sembolleri kullanmalarının zihinsel gelişime işaret ettiğini, halkın kendi arasında ticaret yapmak için de mücevher yapımında kullandıkları devekuşu yumurtalarından faydalandıklarını” söyledi. San halkının takas için devekuşu yumurtası kullanması alışkanlığı bugün de devam ediyor.

Eric Delson: Modern kültüre ait ilk izler değil

Aralarında İngiliz, Fransız, İtalyan, Norveçli, Güney Afrikalı ve ABD’li araştırmacıların bulunduğu ekip, her ne kadar modern çağın kesin olarak nerede başladığı bilinmese de, Border mağarasındaki fosillerin, modern kültürün Afrika’nın güneyinden geldiğine dair delil sunduğunu vurguladı.

New York Üniversitesi’nden paleoantropoloji uzmanı Eric Delson, mağaradaki eşyaların yaşını belirlemek için yapılan testler ne kadar güvenilir olsa da, tüm modern insan kültürlerinin Border mağarasındaki bulgularla bağlantılı olduğu düşüncesini reddetti.

Delson, San halkına ait modern kültür izlerinin var olduğu öne sürülen tarihlerde, Avrupa’da modern kültürün çoktan başlamış olduğunu söyledi ve “Modern insan davranışlarına ait ilk izleri bulduklarını zannediyorlar. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum” dedi. Delson yine de, spesifik bir modern insan topluluğuna ait olan araştırmanın önemli olduğunu ifade etti. (ntvmsnbc)