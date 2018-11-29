Tarihi Büyük Saat Kulesi'nin çevresi otoparka dönüştü

Adana'da, Vali Abidin Paşa tarafından 1882 yılında yaptırılan 32 metrelik tarihi Büyük Saat Kulesi'nin çevresi, bilinçsiz araç sürücüleri ve denetimsizlik yüzünden otoparka dönüştü.

Kentin en önemli simgelerinden olan Büyük Saat Kulesi, çevresinde bulunan diğer tarihi yapılar ve Kazancılar Çarşısı ile birlikte yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Ancak bölgedeki iş yerlerine gelen vatandaşların araçlarını yakın çevrede ücretli otoparklar olmasına karşın toplu taşıma trafiğine kapalı Ali Münif Yeğenağa Caddesi’ndeki saat kulesinin çevresine park etmesi, tarihi dokuya zarar veriyor. Durumdan şikayetçi olan vatandaşlar bölgenin tarihi dokusunun korunması ve turistlere çirkin görüntü sunulmaması için trafik denetimlerinin sıklaştırılması gerektiğini belirtiyor.

(DHA)