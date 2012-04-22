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Yaşam

Tarihi binanın çatısı kısa yapıldı

Yalova'da aslına uygun olarak yeniden yaptırılan binanın çatısını oluşturan tahtalar kısa çıkınca açılış 2 ay ertelendi

22 Nisan 2012 23:29

Yalova'da 1968 yılında yıkılan tarihi hükümet konağının yerine Kent Müzesi olması için aslına uygun yeni bir bina yapıldı.Valilik ve Belediye tarafından yaptırılan ve 23 Nisan'da açılışı yapılması beklenen binanın üst cephe bölümünü kaplayan tahtalarda sorun çıktı.

 
Orijinal halinde binanın üst cephe bölümünü kaplayan tahtaların 14 santimetre genişliğinde olduğu buna karşın, şu anda kaplanan tahtaların 11 santimetre olduğu belirlendi. Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onay verilmedi.
 
Kurulun kararı sonrası üst cephe kaplamalarının yeniden yapılacağı ve bunun da yaklaşık 2 ay süreceği belirtilirken, bu nedenle yeni açılış tarihi olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı belirlendiği kaydedildi.

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