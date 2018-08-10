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Tarihi Başbakanlık binası Adalet Bakanlığı'na tahsis edildi

Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU-Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE'nin 81 yıllık siyasi tarihine tanıklık eden, tam 31 başbakan ve 65 hükümet gören tarihi Başbakanlık Merkez Binası, Adalet Bakanlığı'na tahsis edildi

10 Ağustos 2018 17:53

Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU-Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE\'nin 81 yıllık siyasi tarihine tanıklık eden, tam 31 başbakan ve 65 hükümet gören tarihi Başbakanlık Merkez Binası, Adalet Bakanlığı\'na tahsis edildi.
Ankara\'nın Çankaya ilçesi Kızılay semtindeki Devlet Mahallesi\'nde 81 yıl önce inşa edilen Başbakanlık Merkez Binası, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'ne geçilmesiyle birlikte Adalet Bakanlığı\'na tahsis edildi. Adnan Menderes\'ten Süleyman Demirel\'e ve Bülent Ecevit’e, Turgut Özal\'dan Recep Tayyip Erdoğan\'a kadar tam 31 başbakan ve 65 hükümet gören tarihi binaya, Adalet Bakanlığı\'na ait çeşitli birimlerin taşınacağı öğrenildi.
MAKAM KATI MÜZE OLACAK
Tarihi açıklamalara, kritik toplantılara, siyasi krizlere ve önemli görüşmelere tanıklık eden başbakanlık makam katının olduğu gibi korunarak müzeye dönüştürüleceği öğrenildi.
\'ADALET KAMPÜSÜ\' OLACAK
Ayrıca Adalet Bakanlığı ana binasının yanında yer alan eski başbakanlık binasının bakanlık tarafından kullanılmasıyla birlikte söz konusu bölgedeki binalar \'Adalet Kampüsü\' olarak düzenlenecek.

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