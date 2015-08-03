Tarihi Alsancak Stadı'na ilk kazma vuruldu

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle maçlara kapatıldıktan tam 11 ay sonra yıkımına başlanan Alsancak Stadı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Resmi kaynaklara göre 1929 yılında inşa edilen, son yenileme çalışması 1971 yılında yapılan emektar tesis, iş makinalarının darbeleriyle adeta karton gibi devriliyor.

DHA’da yer alan haberine göre, ilk kazmayı 21 Temmuz’da vuran Nerman Hafriyat, açık tribünün bir bölümü ile ön cephedeki idari binanın büyük bölümünü yıkarken, firma sahibi Gökhan Nermanoğlu, “Yer yer kırıcı kullanmaya bile gerek kalmıyor. Kova dediğimiz iş makinası yıkım için yeterli oluyor” dedi.

İhalede yıkım için 3 ay süre belirlenmesine rağmen, çürük malzeme yüzünden çalışmaların 1 ayda biteceğini kaydeden Nermanoğlu, “Beton evsafını kaybetmiş, demirler paslanmış. Bunu gözle görmek mümkün. Daha önce yıktığımız statlarla kıyaslarsak Alsancak çok çürük” şeklinde konuştu. Bu arada kulüplerin 2013te 700 bin TL’ye yenilediği zemine yıkım sırasında branda serilmediği gözlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, “Bu sıcakta branda çimleri yakar. Zeminin tüm bakımı mühendisleri tarafından yapılıyor. Ayrık otları temizleniyor, sulama sürüyor” bilgisini verdi.