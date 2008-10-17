Tarihî açıklama

Türk Sineması’nın Sultanı Türkan Şoray yıllar önce koyduğu “Öpüşmem, sevişmem” kurallarını kaldırdığını açıkladı.



Şimdiye kadar yüzlerce genç oyuncunun uyguladığı Şoray kanunlarından neden vazgeçtiğini ise şu sözlerle anlattı: “İnsanlar üzerinde ne kadar etkiliymişim ki ben vazgeçtiğim hâlde bu kanunlar hâlâ geçerli. Bu kanunlar geçmişte şartlar gereği benim için önemliydi; ama her şey değişiyor. Seyirci değişti, seyircinin sinemaya ve oyunculuğa bakışı değişti. Sinemadaki karakterler daha gerçekçi, ayağı yere basan karakterlere dönüştü. Bu değişimleri yaşayan ben değişen şartlara uymak zorundaydım. Kendi koyduğum kuralları yine kendim yıkarak ‘Mine, Ada, Ölü Bir Deniz’ gibi filmler çektim. Bu filmlerdeki karakterler kendi haklarının, kendi cinselliğinin farkında ve ne yaptığının bilincinde olan karakterlerdi. Fakat hâlâ Şoray kanunları birçok kişinin dilinde. Bu kanunlardan bahsedilmesinden artık sıkıldım. Bu kanunları ben koydum ama şimdi ben kaldırıyorum.”