Tarihi "Donanma Gazinosu" yıkılıyor

Yalova'da, 1930 yılında, Atatürk'ün talimatıyla yaptırılan, ancak 2002 yılından bu yana kullanılmayan kentin simgelerinden "Donanma Gazinosu"nun yıkımına başlandı.



Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından alınan yıkım kararı, sabah saatlerinden itibaren uygulanmaya başladı. Yaklaşık 500 metrekare kapalı alana sahip tesisler, belediyeye ait iş makineleri tarafından yıkılıyor.



Yalova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Alpay Biterge, arsası Milli Emlak Müdürlüğünde olan, TSKGV'ye tahsisli tesislerin Kıyı Kenar Kanunu'na uygun olmadığını belirterek, uzun yıllardır kullanılmayarak atıl duruma düşmesinden dolayı iki kurumun gazino hakkında yıkım kararı verdiğini anımsattı.



Biterge, kullanılmayan tesislerin halkın da şikayetlerine yol açtığını ifade ederek, "Bina, son dönemde tinercilerin yuvası haline gelmişti. Zaten daha önceden alınmış yıkım kararı vardı. Artan bu şikayetler üzerine yıkım işlemini çabuklaştırdık" dedi.



Milli Emlak Müdürlüğü ile Yalova Belediyesi arasında arsa konusunda bir protokol imzalanacağını belirten Biterge, bölgeye bir çay bahçesi yapılacağını bildirdi.



Donanma Gazinosu



Atatürk'ün, Yalova'nın kalkınması ve kaplıcalara tedavi için gelenlerin deniz banyosu ihtiyacının karşılanması için verdiği talimatla 1930 yılında yapımına başlanan gazino, sosyal tesisler ve plajıyla uzun yıllar bölge halkına hizmet verdi.



Sırasıyla, Sağlık Bakanlığı ve Denizcilik Bankası bünyesinde faaliyet gösteren tesisler, 1981 yılında Türk Donanma Vakfına tahsis edildi. Vakıf, 1983 yılında lağvedilince, tesis, TSKGV'ye devredildi. Daha sonra, özel bir işletme tarafından kiralanan tesis, 2002 yılına kadar gazino olarak hizmet verdi.



Tesislerde, başta Zeki Müren olmak üzere pek çok ünlü sanatçı çeşitli etkinliklere ve konserlere katılmıştı.

