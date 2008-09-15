Tarih Vakfı eski dergiler satıyor

Tarih Vakfı'nın 101 ayrı derginin satışlarından elde edilecek olan gelir, arşivin eksikleri için harcanacak.



Yön, 24 Saat, Ant, Fikir Hareketleri, Halkın Sesi, Gün, İlke, Yaprak, Yeni Sinema, Papirüs, Militan, İmece, Özgür Ülke, Genç Sosyalist, Emekçi gibi her biri içinde bulunduğu tarihin gündeminden izler taşıyan dergiler Tarih Vakfı Belge Bilgi Merkezi’nde satışa çıkarıldı.



Tarih Vakfı gönüllüsü Sadun Sönmez, ağırlıklı olarak siyasi dergilerden oluşan, sanat, çocuk ve edebiyat dergilerinin de aralarında bulunduğu koleksiyonların 15 yılda tümüyle bağışlara dayalı olarak oluşturulduğunu söyledi. Bu sürede aynı dergi sayılarında çok birikme olduğunu belirten Sönmez şöyle konuştu:



'Tasarruflar için onay istedik'



“Her belge merkezinin yaptığı gibi, biz de ihtiyaç fazlası veya amaç dışı belge ve yayınları ihtiyacı olanlara devretmeye karar verdik. Bunun için ilk önce bağışçılarımızı tek tek arayarak bağışladıkları yayınlarla ilgili olarak yapacağımız tasarruflar için onaylarını istedik.

Bu işlemden yaratılabilecek bir fonla kendi merkezimizin eksiklerini tamamlayacağız.”

İki senelik bir çalışma sonucu düzenlenen dergi setleri arasında en eskisini 1927 tarihli Osmanlıca bir çocuk dergisi, en yenisini ise, 1993 tarihli Gerçek isimli siyasi dergi oluşturuyor.

Dergiler eski yayınların alım satımı konusunda uzman eksperlerin yardımıyla 10 YTL ile 2 bin YTL arasında ücretlendirildi. Dergiler ilk olarak önceki gün Eminönü’ndeki vakfın Bilgi Belge Merkezi’nde satışa çıkarıldı. Koleksiyonlar hafta boyu satın alınabilecek.



