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TARİH TALANCILARININ YAPTIKLARI BARAKA YIKILIYOR (1) 

  Haber-Kamera: Ersan SAN/Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)  Eirene Kulesi'nin Haliç Boğazı'na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han'ın çatısına yapılan kaçak barakanın yıkımına başlandı

08 Kasım 2018 17:28

 

Haber-Kamera: Ersan SAN/Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) 
Eirene Kulesi\'nin Haliç Boğazı\'na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han\'ın çatısına yapılan kaçak barakanın yıkımına başlandı. Fatih Belediyesi ekipleri tarafından saat 14.15\'te başlayan yıkım sürüyor. 
Tarihi Sağır Han\'ın çatısına yapılan bir barakanın çatısına demir monte ederken görüntülenen kişiler, DHA\'nın dronenuna tüfekle ateş etmişti. Tarihi kulede kazılar yapıldığı da ortaya çıkmıştı. 

Görüntü dökümü:
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-Yıkımdan detaylar
-Belediye ekipleri
-Genel ve detaylar

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