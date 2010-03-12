T24 - İsveç Parlamentosunda, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının tanınmasını öngören tasarının bir oy farkla kabul edilmesinden sonra İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, karardan endişe duyduğunu belirterek, "Tarih siyasileştirilemez" dedi.



İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, oylamanın ardından İsveç Haber Ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, kararın "Ermenistan ile Türkiye arasında devam eden dialoga zarar vereceği endişesini taşıdığını"da kaydetti



İsveç basını da ilk yorumlarında, Türkiye ile İsveç arasında karardan sonra diplomatik kriz yaşandığını yazdı.



Kararın, Ermenistan ile Türkiye arasında başlatılan sürece zarar vermesinden endişe ettiğini belirten İsveç Dışişleri Bakanı Bildt, "Tarih siyasileştirilemez" dedi ve İsveç'te kabul edilen tasarının, Türkiye Ermenistan arasındaki uzlaşma çabalarına da engel olmasından kaygı duyduğunu kaydetti.



TT'de "Sizce 1915 olayları soykırım mıydı?" şeklindeki soruya Bildt, "Ben ne o tarafta, ne diğer tarafta olmak istiyorum. Türkiye ve Ermenistan, tarihçilerden oluşan bir kurulun kurulması konusunda uzlaştı. Bu da önemli bir karar" dedi.



Bu arada, mecliste kabul edilen karardan sonra İsveç basınının internet sayfalarında çıkan ilk haberlerde, "Türkiye ile İsveç arasında diplomatik kriz" yorumları yer aldı. Televizyon haberlerinde de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Zergün Korutürk'ün, İsveç'in aldığı kararı protesto etmek amacıyla Ankara'ya çağrıldığı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da İsveç gezisinin iptal edildiği, ilk haber olarak verildi.





Mehmet Kaplan'ın oylamaya katılmaması



Öte yandan, İsveç meclisinde görüşülen Ermeni iddialarıyla ilgili tasarı sırasında konuşma yaptıktan sonra oylamaya katılmayan Çevre Partisi'nin Türk milletvekili Mehmet Kaplan, İsveç'teki Türk gruplar arasında tepki topladı.



Tasarının 130'a karşı 131 oyla kabul edildiği oylamada, partilerinin öneriyi desteklememe yönünde kararına rağmen 'evet' oyu veren iktidar ortakları partilerden Folk Parti'nin (Halk Partisi) iki milletvekili ile Hristiyan Demokrat Parti'nin bir milletvekilinin partileriyle ters düşen kararını örnek gösteren İsveç'te yaşayan Türkler, Mehmet Kaplan'ın da partisinin kararına rağmen oylama sırasında genel kurulda kalıp oy kullanması gerektiğini savundu.



İsveç'teki Türkler, "Mehmet Kaplan da oylamaya katılıp öneriye 'hayır' oyu verseydi, oylar eşit olacaktı" yorumunda bulundu.







